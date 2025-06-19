Россияне смогут проводить платежи с помощью умных колонок

Колонке можно скомандовать оплатить услуги связи, затем трансакция пройдет с помощью системы быстрых платежей, пояснил он. Перед этим нужно привязать банковский счет к устройству через мобильный платежный сервис.
По мнению главы НСПК, за таким подходом будущее: сервисы-помощники могут в моменте выполнить определенную понятную задачу за пользователя.
«Сейчас мы будем смотреть, как система работает. Технология пока находится на стадии прототипа, но в перспективе список доступных сервисов планируется расширить. Пользователи смогут с помощью умной колонки оплатить ЖКХ, детский сад, школу. Мы конструировали прототип для оплаты связи, но, по сути это может быть что угодно. Всё зависит от интереса людей. Возможно, банкиры придут еще с новыми идеями, что можно было бы сделать», — отметил Дубынин.
По его словам, голосовой сценарий поможет людям сэкономить самое ценное — время. Благодаря этой технологии пользователи смогут легко совершать ежемесячные бытовые платежи, не отвлекаясь от повседневных дел.
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