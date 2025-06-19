Россиянам объяснили, как мошенники крадут аккаунты на Госуслугах

Как рассказала «Газете.Ru» Ольга Дайнеко, эксперт проекта Минфина «Моифинансы.рф», злоумышленники копируют дизайн, логотип и даже фирменные цвета сайта, чтобы ввести жертву в заблуждение.
Чаще всего ссылки на такие сайты приходят в виде СМС или e-mail-сообщений, замаскированных под уведомления от госструктур, операторов связи или служб поддержки. В тексте обычно содержится призыв срочно подтвердить данные, оплатить штраф, продлить сим-карту или получить якобы положенную льготу.
На фейковом сайте пользователь видит знакомый интерфейс и вводит логин и пароль, думая, что авторизуется на настоящем портале. На деле же доступ к аккаунту тут же попадает в руки мошенников.
Дайнеко отмечает: после входа в учетную запись злоумышленники быстро меняют пароль, номер телефона и контрольный вопрос, чтобы владелец не смог восстановить доступ. Кроме того, используются вредоносные приложения, фейковые интерфейсы, звонки от «сотрудников ведомств» и другие приемы социальной инженерии.
По данным МВД, за 2024 год в России зарегистрировано более 104 тысяч случаев несанкционированного доступа к цифровым системам, причем 90% из них связаны именно с аккаунтами на «Госуслугах». Раскрыть удалось лишь 2 тысячи таких преступлений — менее 2%.
Эксперт советует при подозрении на взлом немедленно связаться с техподдержкой «Госуслуг» или обратиться в ближайший МФЦ. Также необходимо проверить контактные данные, список устройств, которые входили в аккаунт, и выйти из всех неизвестных сессий. При подтвержденном взломе важно сообщить о преступлении в полицию.
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