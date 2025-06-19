Россиянам объяснили, как мошенники крадут аккаунты на Госуслугах

По данным МВД, за 2024 год в России зарегистрировано более 104 тысяч случаев несанкционированного доступа к цифровым системам, причем 90% из них связаны именно с аккаунтами на «Госуслугах». Раскрыть удалось лишь 2 тысячи таких преступлений — менее 2%.