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Решетников назвал обоснованными тарифы ЖКХ

Тарифы ЖКХ в целом макроэкономически обоснованы, заявил в рамках ПМЭФ глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Аргументы и факты

Министру задали вопрос, являются ли тарифы ЖКХ обоснованными с точки зрения экономики.

«С нашей точки зрения, в целом макроэкономически тарифы обоснованы <…>. Все должно стоить столько, сколько это экономически стоит», — ответил он.

Решетников также подчеркнул, что влияние на инфляцию от повышения тарифов будет незначительным.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.

Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям.

Участие в форуме подтвердили 20000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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