Набиуллина назвала условие для снижение ключевой ставки

Глава ЦБ выступила на макроэкономической сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Она сейчас замедляется, замедляется даже быстрее наших ожиданий», — передает ее слова корреспондент Финансов Mail.
При этом, отметила глава ЦБ, ставки по вкладам будут оставаться привлекательными.
Кроме того, Набиуллина подчеркнула, что вместе со снижением инфляции будут умеренные ставки в экономике. «По мере снижения инфляции будут умеренные ставки, без снижения инфляции умеренных ставок не будет», — отметила она.
По словам председателя Банка России, темпы роста кредитов сейчас замедляются, но это продолжает оставаться ростом.
Вместе с тем, указала она, регулятор продолжит настойчиво добиваться снижения инфляции до целевых уровней в 4%.
«Прогноз по инфляции — это расчет, подкрепленный нашей решимостью добиваться снижения инфляции к цели. Кто-то это может назвать упертостью <…>, настойчивость — более аккуратное слово. Мы добивались и продолжим добиваться снижения инфляции до целевых уровней в 4%», — рассказала Набиуллина.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.
Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям.
Участие в форуме подтвердили 20000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.
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