Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина назвала условие для снижение ключевой ставки

Банк России намерен понижать ключевую ставку по мере снижения инфляции, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Банк России

Глава ЦБ выступила на макроэкономической сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Она сейчас замедляется, замедляется даже быстрее наших ожиданий», — передает ее слова корреспондент Финансов Mail.

При этом, отметила глава ЦБ, ставки по вкладам будут оставаться привлекательными.

Кроме того, Набиуллина подчеркнула, что вместе со снижением инфляции будут умеренные ставки в экономике. «По мере снижения инфляции будут умеренные ставки, без снижения инфляции умеренных ставок не будет», — отметила она.

По словам председателя Банка России, темпы роста кредитов сейчас замедляются, но это продолжает оставаться ростом.

Вместе с тем, указала она, регулятор продолжит настойчиво добиваться снижения инфляции до целевых уровней в 4%.

«Прогноз по инфляции — это расчет, подкрепленный нашей решимостью добиваться снижения инфляции к цели. Кто-то это может назвать упертостью <…>, настойчивость — более аккуратное слово. Мы добивались и продолжим добиваться снижения инфляции до целевых уровней в 4%», — рассказала Набиуллина.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.

Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям.

Участие в форуме подтвердили 20000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше