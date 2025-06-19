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Мантуров назвал оптимальным для экспортеров и импортеров курс около 100 рублей за доллар

Укрепление рубля создает давление на несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ), оптимальным для участников внешнеэкономической деятельности был бы курс на уровне 100 рублей за доллар, считает первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Об этом пишет «Интерфакс».

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«В районе 100 рублей за доллар», — оценил он комфортное и для экспортеров, и для импортеров отношение рубля к доллару.

«При крепком курсе сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными», — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025, отвечая на вопрос о перспективах увеличения объемов ННЭ в 2025 году.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.

Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям.

Участие в форуме подтвердили 20000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

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