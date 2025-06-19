СМИ: крупнейшие российские вузы повысили цены на обучение

Как отмечает издание, особенно сильно цены выросли в МФТИ: стоимость программы «прикладная математика и информатика» увеличилась на 64% с 467 000 до 767 000 рублей., а еще на трех программах прирост составил 48% (до 767 000−893 000 рублей). В МГУ максимальные повышения наблюдаются на «лечебном деле» (на 40%, до 734 000 рублей) и «востоковедении и африканистике» (на 32%, до 620 000 рублей).