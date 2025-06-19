СМИ: крупнейшие российские вузы повысили цены на обучение

Как отмечает издание, особенно сильно цены выросли в МФТИ: стоимость программы «прикладная математика и информатика» увеличилась на 64% с 467 000 до 767 000 рублей., а еще на трех программах прирост составил 48% (до 767 000−893 000 рублей). В МГУ максимальные повышения наблюдаются на «лечебном деле» (на 40%, до 734 000 рублей) и «востоковедении и африканистике» (на 32%, до 620 000 рублей).
Анализировались цены на наиболее востребованных направлениях: «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика», «журналистика» и ключевые программы профильных вузов (например, МИФИ).
В технических вузах — МГТУ им. Баумана, МИФИ и СПбПУ — стоимость «прикладной математики и информатики» также значительно выросла: в МГТУ до 549 000 рублей (+20%), в МИФИ до 440 000 рублей (+26%), в СПбПУ до 302 000 рублей (+31%). В МИФИ заметно подорожали и программы «техническая физика» (до 430 000 рублей., +26%) и «физика» (до 500 000 рублей., +25%).
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