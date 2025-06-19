Крипта в законе. Зачем Мосбиржа запустила собственный индекс биткоина

Сегодня в России криптовалюты по-прежнему остаются вне регулирования. Торговать ими на бирже нельзя, расчеты запрещены, а сам финансовый инструмент даже не признан официально. Тем не менее, спрос на информацию об этом рынке стабильно высок. По оценкам экспертов, сотни тысяч россиян продолжают покупать и продавать цифровые активы через иностранные биржи или через обходные схемы. В связи с этим людям нужны ориентиры — сколько стоит биткоин, как он ведет себя на рынке, и как меняется его курс к рублю. Благодаря запускаемому индексу Мосбиржа отвечает на этот запрос, не нарушая закон. Она не продает криптовалюту, а лишь считает курс, показывая ее рублевую стоимость по понятной формуле.