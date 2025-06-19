Крипта в законе. Зачем Мосбиржа запустила собственный индекс биткоина

Сегодня в России криптовалюты по-прежнему остаются вне регулирования. Торговать ими на бирже нельзя, расчеты запрещены, а сам финансовый инструмент даже не признан официально. Тем не менее, спрос на информацию об этом рынке стабильно высок. По оценкам экспертов, сотни тысяч россиян продолжают покупать и продавать цифровые активы через иностранные биржи или через обходные схемы. В связи с этим людям нужны ориентиры — сколько стоит биткоин, как он ведет себя на рынке, и как меняется его курс к рублю. Благодаря запускаемому индексу Мосбиржа отвечает на этот запрос, не нарушая закон. Она не продает криптовалюту, а лишь считает курс, показывая ее рублевую стоимость по понятной формуле.
«Индекс предоставляет прозрачную и надежную оценку курса биткоина для квалифицированных инвесторов, опираясь на фьючерсы и свопы с крупных криптобирж. Это исключает зависимость от неофициальных котировок и снижает риски манипуляций», — считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.
Между инновациями и ограничениями
Но дело не только в цифрах. Индекс — это больше, чем просто способ узнать цену. Это инструмент, вокруг которого можно публиковать аналитику, выпускать продукты, выстраивать инфраструктуру. Московская биржа делает ставку на то, что в будущем, когда в России появится четкое регулирование крипторынка, участникам понадобятся легальные ориентиры. А индекс биткоина уже будет работать — с репутацией, историей и доверительным статусом: как фундамент для дома, который построят позже.
С точки зрения самой биржи, запуск индекса — это еще и технологический вызов. Чтобы его рассчитать, нужно в реальном времени собирать данные с зарубежных площадок, фильтровать их, устранять ошибки, пересчитывать курс в рубли, проверяя качество данных. В условиях, когда часть иностранных бирж работает с ограничениями для россиян, а доступ к глобальным финансовым данным становится все сложнее, такой шаг показывает: инфраструктура Мосбиржи остается современной и адаптированной к мировым стандартам: демонстрация зрелости и готовности работать с самыми актуальными инструментами.
В перспективе же фьючерс на индекс биткоина, например, мог бы быть более востребован у инвестора, поскольку, он был бы привязан к самой криптовалюте, а не каким-либо производным инструментам на нее. Также сопоставлять цены между данным инструментом (фьючерсом на биткоин) и базовым активом (биткоином) было бы гораздо удобнее, чем сопоставлять цены акций BTC ETF и биткоина, как это происходит сейчас.
Мосбиржа уже давно изучает возможности работы с цифровыми активами. Еще в 2023 году были опубликованы первые заявления о планах запустить платформу для торговли цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Индекс стал логичным продолжением этих инициатив и демонстрирует последовательность в реализации стратегии развития.
Задел на будущее
Во всем мире криптовалютные индексы — это основа для создания инвестиционных продуктов: биржевых фондов, фьючерсов, опционов. В России такие инструменты пока запрещены, но обсуждение их легализации идет уже не первый год. Министерство финансов и ЦБ России ведут диалог о том, каким может быть контролируемый оборот цифровых активов. И когда решение будет принято, у Мосбиржи уже будет готова инфраструктура, чтобы одной из первых предложить такие продукты — на полностью легальной основе и с учетом интересов как частных, так и институциональных инвесторов.
«Индекс сам по себе не означает применения BTC как биржевой единицы или инвестиционного актива. При этом запуск индекса можно трактовать как легкий шаг в сторону создания инфраструктуры для будущих решений. Он отражает запрос на учет криптоактивов в правовом и финансовом поле, особенно в контексте успешно развивающейся в России отрасли промышленного майнинга и цифровых прав», — рассуждает Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining.
С учетом этого вырисовывается более широкая картина. Несмотря на ограничения, интерес россиян к цифровым активам не исчезает. Многие из них хотят диверсифицировать свои вложения, ищут альтернативу традиционным инструментам, которые уже не дают прежней доходности. При этом инвесторы не всегда готовы рисковать, уходя в серые схемы. Вводя в работу новый индекс, Мосбиржа предлагает им законный способ следить за рынком, не нарушая правил. Это своего рода компромисс: вы не торгуете биткоином, но понимаете, что с ним происходит.
«Новый индекс решает три ключевые проблемы: исключает необходимость переводов через нерегулируемые P2P-платформы, где до 30% сделок сопровождаются мошенничеством; фьючерсы на индекс торгуются в рублях с минимальным порогом для входа (для этого необходимо быть квалифицированным инвестором); не требует создания криптокошельков и изучения иностранных бирж», — перечисляет выгоды от нововведения Дмитрий Донецкий, главный аналитик и доверительный управляющий «Солид Брокер».
Международный опыт
Московская биржа далеко не первая из традиционных бирж, обративших внимание на криптовалюты. Крупнейшие биржи в США, Европе и Азии рассчитывают десятки показателей по криптовалютам, которые уже стали основой для новых финансовых продуктов. Ранее аналогичные индексы запустили такие структуры, как Nasdaq, CME, и S&P Dow Jones Indices. Однако в отличие от американских и европейских коллег, Мосбиржа работает в более сложной регуляторной среде. Поэтому ее индекс — скорее информационный, чем инвестиционный инструмент.
«При анализе международного опыта имеет смысл обратить внимание на кейс биржи CME. Данная площадка еще в 2016 году начала рассчитывать аналог индекса биткоина. Сперва это делалось раз в сутки, а затем перешло в режим реального времени. В декабре 2017 года на площадке были запущены фьючерсы на биткоин», — добавляет Олег Решетников из «БКС Мир инвестиций».
Запуск индекса MOEXBTC — первый шаг к формированию полноценной экосистемы цифровых финансов в России. Сделать так, чтобы отечественные инвесторы и в будущем могли пользоваться тем же качеством сервисов, что и их коллеги за рубежом. В целом, запуск индекса биткоина Мосбиржей — пример того, как можно развивать современную инфраструктуру даже в условиях ограничений. Биржа не нарушает закон, не торгует криптовалютами, но создает платформу, которая в нужный момент может стать основой для целого сегмента рынка.
Это стратегический шаг, который работает на перспективу: на развитие цифровой экономики, на доверие к финансовой системе, на удобство для пользователей. Проще говоря, индекс — это не «просто цифра». Это сигнал. Мосбиржа говорит рынку: мы готовы работать с цифровыми активами, но по понятным и безопасным правилам. И как только будет готова законодательная база — вся инфраструктура для этого уже будет создана на Мосбирже.
«Международный опыт подтверждает эффективность подобных инструментов. В США ETF на биткоин-фьючерсы ProShares привлек в первый день торгов в 2021 году 984 млн$, а спотовый фонд от BlackRock собрал 69 млрд$ активов за 5 месяцев после запуска в 2024-м», — резюмирует Дмитрий Донецкий из «Солид Брокер».
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