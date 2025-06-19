Эксперт рассказала, как изменятся цены на бензин с 1 июля 2025 года

«С 1 июля россияне, вероятно, столкнутся с умеренным ростом цен на бензин. По оценкам аналитиков топливного рынка и данным биржевых торгов, за июнь стоимость литра бензина может прибавить от 0,5 до 1,5 рубля, что составляет примерно +1−2% к уровням начала месяца. Однако если сравнивать год к году, подорожание гораздо заметнее: в среднем от +9,9% до +20,9% в зависимости от марки топлива», — сказала она.