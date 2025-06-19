Эксперт рассказала, как изменятся цены на бензин с 1 июля 2025 года

«С 1 июля россияне, вероятно, столкнутся с умеренным ростом цен на бензин. По оценкам аналитиков топливного рынка и данным биржевых торгов, за июнь стоимость литра бензина может прибавить от 0,5 до 1,5 рубля, что составляет примерно +1−2% к уровням начала месяца. Однако если сравнивать год к году, подорожание гораздо заметнее: в среднем от +9,9% до +20,9% в зависимости от марки топлива», — сказала она.
По данным Росстата и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, которые привела эксперт, рост цен составляет: на АИ‑92: +9,86% год к году; АИ‑95: +10,13%; АИ‑98: +20,87%; дизельное топливо: +8,56%.
Она уточнила, что в июне биржевые котировки бензина продолжили расти: в частности, цена на АИ‑95 повысилась на 1,36%, на АИ‑92 — на 1,59%. Это напрямую влияет на розничные цены, хотя с небольшой задержкой. АЗС уже начали поднимать ценники на 20−70 копеек за литр. По словам специалиста, этот тренд, скорее всего, продолжится в начале июля.
Циканова назвала как сезонные, так и структурные причины роста цен. Лето традиционно сопровождается повышенным спросом на топливо: начинается отпускной сезон, перевозки и сельхозработы. Также сказался рост биржевых котировок — оптовые цены на бензин растут на фоне удорожания нефти и высокой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы.
«Ожидается, что в первой половине июля розничные цены вырастут еще на 0,5−1,5 рубля за литр, особенно по маркам АИ‑92 и АИ‑95. Это умеренное, но устойчивое подорожание, которое продолжается уже несколько месяцев подряд», — сказала специалист.
Таким образом, рост цен на данный момент не носит обвального характера, к осени ситуация может стать более выраженной в случае нестабильности на нефтяном рынке или нового витка экспортных ограничений, заключила Циканова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».