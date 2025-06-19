Эксперт спрогнозировала, как изменится инфляция в России с 1 июля

Она напомнила, что сейчас инфляция держится выше 9%. При этом, по прогнозам эксперта, в июле инфляция составит около 8%.
«Сравнивая с данными за 2024 год (9,13%), показатель снизится в среднем на 2%, что подтвердит эффективность жесткой монетарной политики Банка России и адаптационные возможности российской экономики», — отметила Юлия Мягкова.
Одним из факторов, влияющих на инфляцию, экономист назвала структурные изменения, такие как завершение переориентации торговых потоков, стабилизация импортозамещающих производств и снижение логистических издержек.
При этом, отметила она, есть факторы, которые могут привести к кратковременному всплеску инфляции. Это традиционная июльская индексация коммунальных тарифов, рост цен на продукты из-за колебаний погодных условий, изменение курса рубля на фоне геополитической нестабильности.
Говоря об эффектах от снижения ключевой ставки Банка России, Юлия Мягкова указала, что влияние отразится на инфляции не раньше осени. Полноценного эффекта следует ждать к началу 2026 года.
«Это связано с особенностями функционирования трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, который работает с существенными временными лагами. При этом характер воздействия будет противоречивым: с одной стороны, снижение ставки стимулирует потребительский спрос, с другой — улучшает инвестиционный климат и способствует росту предложения», — пояснила она.
Июль 2025 года может характеризоваться замедлением темпов роста индекса потребительских цен до значений, приближающихся к целевому диапазону Банка России, заключила специалист.
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