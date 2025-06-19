Экономист назвал профессии с почти двукратным ростом зарплат

«С одной стороны, это выше средних зарплат по экономике на 77% (средняя зарплата по экономике в 2024 году составила 87,95 тыс. рублей). Но, с другой стороны, в 2020 году заработные платы в сфере добычи полезных ископаемых превышали заработные платы по экономике на 86%. Ситуация по разным направлениям добычи полезных ископаемых также складывается по-разному», — сказал он «Газете.Ru».
Так, пояснил экономист, в сфере добычи угля средние заработные платы за 2020−2024 годы выросли на 95%, то есть практически в два раза. В 2024 году они составили 121,96 тысячи рублей — выше средней по экономике на 39%. В сфере добычи нефти и природного газа средние зарплаты увеличились на 54% и составили в 2024 году 218,5 тысячи рублей.
При этом, отметил он, средние зарплаты россиян в сфере добычи металлических руд повысились на 65%, до 145, 6 тысячи рублей в 2024 году.
Рост зарплат в сфере добычи полезных ископаемых продолжится в этом году, заключил Балынин.
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