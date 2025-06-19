Экономист назвал профессии с почти двукратным ростом зарплат

«С одной стороны, это выше средних зарплат по экономике на 77% (средняя зарплата по экономике в 2024 году составила 87,95 тыс. рублей). Но, с другой стороны, в 2020 году заработные платы в сфере добычи полезных ископаемых превышали заработные платы по экономике на 86%. Ситуация по разным направлениям добычи полезных ископаемых также складывается по-разному», — сказал он «Газете.Ru».