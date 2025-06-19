Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ Швейцарии снизил ключевую ставку до 0%

Сегодня Швейцарский национальный банк объявил о снижении базовой учетной ставки рефинансирования с нынешних 0,25% до 0%. Центробанк объяснил свое решение «снижением инфляционного давления, которые зафиксировано по итогам предыдущего квартала».

Источник: Reuters

«Сегодняшние меры по ослаблению монетарной политики являются реакцией на замедление инфляции. Мы продолжаем внимательно наблюдать за ситуацией и в случае необходимости готовы корректировать нашу монетарную политику», — говорится в заявлении ЦБ.

В то время как во многих других странах сохраняется относительно высокая инфляция, в Швейцарии в мае она составила −0,1%. Эксперты объясняют это стабильно высоким курсом швейцарского франка, что делает цены на импортируемые в страну товары ниже для местных потребителей.

Курс франка растет во многом потому, что инвесторы рассматривают швейцарскую валюту как выгодное вложение для сохранения своих активов на фоне глобальной макроэкономической нестабильности. Некоторые аналитики не исключают, что в ближайшее время ЦБ Швейцарии может снизить учетную ставку до отрицательного значения — от −0,25% до −0,75%.

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше