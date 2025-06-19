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Алиханов назвал основных экспортеров парфюма из России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан являются основными странами для экспорта российской парфюмерии, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.

Источник: © РИА Новости

«Наша продукция, конечно, активно идет на экспорт. Так, экспорт духов и туалетной воды в прошлом году составил 1,1 тысячи тонн. Основными странами для экспорта: Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан», — сказал министр.

В декабре прошлого года Алиханов отмечал, что российские производители активно экспортируют отечественную косметику, а участие в международных выставках и создание дистрибьюторских сетей повышают узнаваемость наших брендов в мире. В топ-стран по экспорту российской косметики традиционно входят страны СНГ. Прежде всего это Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Армения.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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