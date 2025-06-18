В Словакии заявили о возможной неустойке в пользу «Газпрома» на €16 млрд

Даже при возможном завершении конфликта на Украине Еврокомиссия не рассматривает вариант возобновления закупок российского газа. До 2022 года доля России в газовом импорте ЕС превышала 45%, однако после введения санкций она снизилась до 19%. При этом ряд стран, включая Словакию, Венгрию и Австрию, выразили сомнения в необходимости полного отказа от российских поставок. В частности, Австрия предложила оставить возможность пересмотра решения в случае нормализации отношений с Москвой.