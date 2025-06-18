Стало известно, возвращения каких компаний ждут россияне

«Есть группа потребителей, которые совсем не хотят возвращения зарубежных брендов. При этом большинство говорят, что возвращать их можно исключительно на условиях, которые интересны стране. Если говорить о конкретных брендах, больше всего россияне ждут возвращения IKEA, McDonald’s, H&M, Zara», — сказал Протасов.