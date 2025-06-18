Силуанов указал на устойчивую динамику экономического развития России

«Говоря о сегодняшнем дне: мы сохраняем рабочие места, мы сохраняем устойчивую динамику экономического развития, выполняем все наши социальные обязательства, в отличие от тех проблем, которые мы видим, [с которыми] сталкиваются в первую очередь западные страны», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».