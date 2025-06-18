Силуанов указал на устойчивую динамику экономического развития России

«Говоря о сегодняшнем дне: мы сохраняем рабочие места, мы сохраняем устойчивую динамику экономического развития, выполняем все наши социальные обязательства, в отличие от тех проблем, которые мы видим, [с которыми] сталкиваются в первую очередь западные страны», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
Министр подчеркнул, что западные страны стали менее конкурентоспособными из-за отказа от доступных энергоресурсов из России и утраты российского рынка.
Силуанов отметил, что недальновидная политика западных чиновников привела к рецессии в ряде государств, а также снижению уровня жизни в них. По его словам, перспективы у этих стран «очень туманны».
Президент России Владимир Путин 26 мая заявил, что российская экономика развивается хорошими темпами, за прошлый год рост составил 4,3%. Глава государства отметил, что позитивная динамика затронула ключевые секторы: промышленность, сельское хозяйство, цифровые технологии, сферу услуг и финансы. Также он назвал заслугой бизнеса четвертое место РФ в мировом экономическом рейтинге по паритету покупательной способности.