SHOT: яйца в России подешевели почти в четыре раза

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Спрос: как определить и от чего зависит

Проанализировать спрос — первоочередная задача экономистов и маркетологов перед выпуском новой продукции. Именно от этих данных будет зависеть решение об объемах производства и цене товара. С помощью эксперта расскажем о факторах, влияющих на спрос, его эластичности и способах определить востребованность конкретного изделия или услуги на рынке.