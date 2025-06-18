SHOT: яйца в России подешевели почти в четыре раза

По словам эксперта, которые приводит канал, компании на фоне низкого спроса пошли на вынужденное понижение цен. Причина также в том, что утилизация яиц для компаний выходит намного дороже.
Как отметили в Россельхознадзоре и и Ассоциации экспертов рынка ретейла, сильный спад цен на яйца действительно фиксируется.
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