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SHOT: яйца в России подешевели почти в четыре раза

Стоимость десятка яиц в России снизилась до 32 рублей, сообщается в телеграм-канале SHOT.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Независимый эксперт Александр Корбут в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ рассказал, что причина низкой стоимости в летнем резком спаде спроса на яйца», — сказано в публикации.

По словам эксперта, которые приводит канал, компании на фоне низкого спроса пошли на вынужденное понижение цен. Причина также в том, что утилизация яиц для компаний выходит намного дороже.

Как отметили в Россельхознадзоре и и Ассоциации экспертов рынка ретейла, сильный спад цен на яйца действительно фиксируется.

«Нашей редакцией был проведён рейд по сетевым магазинам: самая низкая цена — 32 рубля за 10 штук в “Дикси”. 43 рубля за десяток в “Пятёрочке”, а в “Красном&Белом” — 55 рублей. Замыкает тройку победителей “Магнит”: от 56 до 74 рублей за 10 шт.», — сказано в сообщении.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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