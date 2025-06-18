Россияне рассказали, сколько банковских карт им нужно для комфортной жизни

В исследовании приняли участие 2686 человек из всех регионов страны.
Наиболее популярный ответ на вопрос о количестве используемых карт был от трех до пяти. Такой вариант выбрали 41,4% респондентов. По две карты держат 26,2% участников, а 12,7% обходятся всего одной. У 6,3% оказалось на руках более десяти карт, а у 2,4% — ни одной.
При этом большинство опрошенных сходятся во мнении по оптимальному количеству карт для комфортной жизни: 24,2% держат по три банковские карты под разные цели. Еще 22,9% уверены, что достаточно иметь основную карту и запасную. А 16% считают, что чем больше карт, тем больше выгоды. При этом 16,5% отмечают: все зависит от образа жизни и уровня доходов.
Наибольшее распространение среди россиян по-прежнему имеют дебетовые карты — их используют 43,1% участников. Однако все больше внимания получают карты с кэшбэком (16,5%) и виртуальные карты для онлайн-платежей (12,2%). Кредитками пользуется 16,3% опрошенных, а социальными картами — 10,9%.
Что и как оплачивают картами?
Самая популярная функция банковской карты — оплата товаров и услуг в магазинах (24,4%). На втором месте: переводы другим людям (16,8%), далее следуют онлайн-шопинг (15,4%) и снятие наличных (13,8%). 10% участников используют карты ради получения бонусов, миль и кэшбэка.
Интересно, что каждый третий участник опроса (30,8%) применяет разные карты под разные цели — для зарплаты, покупок, накоплений и прочее. 23,9% предпочитают иметь одну универсальную карту, а 14% выбирают карту в зависимости от акций и выгодных предложений от банка. И только 4,2% опрошенных принципиально не пользуются картами, отдавая предпочтение наличным.
На что чаще смотрят при выборе карты
При выборе карты или банка россияне руководствуются прежде всего стоимостью обслуживания (18,5%) и надежностью банка (18,1%). Также важны удобство мобильного приложения (14,2%) и возможность снимать наличные без комиссии (14,8%). Для 12,7% решающим фактором являются наличие выгодных бонусов и кэшбэка.
Опрос показал: большинство россиян уже вышли за рамки «одна карта — один банк» и зачастую используют целый арсенал инструментов для управления своими финансами. При этом удобство, выгода и гибкость остались основными приоритетами при выборе финансовых продуктов для большинства из них.
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