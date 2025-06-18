Россияне рассказали, сколько банковских карт им нужно для комфортной жизни

При этом большинство опрошенных сходятся во мнении по оптимальному количеству карт для комфортной жизни: 24,2% держат по три банковские карты под разные цели. Еще 22,9% уверены, что достаточно иметь основную карту и запасную. А 16% считают, что чем больше карт, тем больше выгоды. При этом 16,5% отмечают: все зависит от образа жизни и уровня доходов.