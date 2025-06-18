Сенатор рассказала о возможных изменениях в переводах на карту

«С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма. Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт», — рассказала Епифанова «Газете.Ru».
По словам сенатора, срок блокировки не должен превышать 10 дней. Однако в особых случаях — например, если данные о переводах поступили от иностранных правоохранительных органов — он может быть продлен до 30 дней. Если банк приостановил финансовые операции, клиент должен быть уведомлен об этом в тот же день. В свою очередь, Росфинмониторинг обязан в течение трех рабочих дней разъяснить причины блокировки — при наличии соответствующего обращения со стороны гражданина.
Чтобы избежать неприятностей, Епифанова советует соблюдать базовые правила финансовой гигиены: не передавать данные карты третьим лицам, не принимать переводы от незнакомцев без объяснения цели, заранее готовить документы, подтверждающие происхождение средств (расписки, договоры, декларации), информировать банк о возможных нетипичных действиях — например, если планируется крупный перевод или поездка за границу.
Если операция все же была приостановлена, важно оперативно предоставить пояснения. В случае спорной ситуации можно подать жалобу в Банк России или обратиться в суд.
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