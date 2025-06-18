Сенатор рассказала о возможных изменениях в переводах на карту

По словам сенатора, срок блокировки не должен превышать 10 дней. Однако в особых случаях — например, если данные о переводах поступили от иностранных правоохранительных органов — он может быть продлен до 30 дней. Если банк приостановил финансовые операции, клиент должен быть уведомлен об этом в тот же день. В свою очередь, Росфинмониторинг обязан в течение трех рабочих дней разъяснить причины блокировки — при наличии соответствующего обращения со стороны гражданина.