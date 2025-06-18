Правительство не поддержало проект трубопровода на Дальний Восток

«В настоящее время нефтяные компании РФ осуществляют поставки нефтепродуктов в страны АТР в незначительных объемах, в связи с чем для формирования экспортной ресурсной базы для строительства нефтепродуктопровода объемов производства Омского НПЗ будет недостаточно, что потребует увеличения протяженности данного маршрута в западном направлении. Учитывая изложенное, проект строительства магистрального нефтепродуктопровода в направлении Тихого океана в настоящее время не рассматривается к реализации», — заключается в письме Сергея Цивилева, при том, что мощность самого трубопровода не раскрывается.