Правительство не поддержало проект трубопровода на Дальний Восток

Как отмечается в письме министра энергетики Сергея Цивилева на имя председателя комитета Госдумы по энергетике Николая Шульгинова (есть в распоряжении «Известий»), по информации ПАО «Транснефть», реализация данного проекта потребует строительства более 7 тыс. км трубопровода, а также терминала для перевалки нефтепродуктов на морской транспорт. Капитальные затраты на реализацию проекта составят не менее 1 трлн рублей.
При этом за последние пять лет наблюдается недозагрузка перерабатывающих мощностей восточной группы НПЗ (Ачинский, Ангарский, Хабаровский, Комсомольский) при наличии возможности увеличения поставок нефти трубопроводным транспортом.
В Минэнерго считают, что «увеличение поставок нефтепродуктов на рынок восточных регионов РФ может быть обеспечено за счет повышения объемов переработки нефти на указанных НПЗ».
«В настоящее время нефтяные компании РФ осуществляют поставки нефтепродуктов в страны АТР в незначительных объемах, в связи с чем для формирования экспортной ресурсной базы для строительства нефтепродуктопровода объемов производства Омского НПЗ будет недостаточно, что потребует увеличения протяженности данного маршрута в западном направлении. Учитывая изложенное, проект строительства магистрального нефтепродуктопровода в направлении Тихого океана в настоящее время не рассматривается к реализации», — заключается в письме Сергея Цивилева, при том, что мощность самого трубопровода не раскрывается.
По словам зампреда комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, отсутствие управленческих решений по проекту нефтепродуктопровода из европейской части или центра России до Дальнего Востока объясняется невысокими инвестиционными возможностями госкомпаний и ограниченными ресурсами бюджетной системы в современных условиях.
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