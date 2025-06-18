Новак посетовал на крепкий рубль

По словам Новака, несмотря на возникшие трудности, важно оценивать ситуацию с позиций долгосрочной перспективы.
«Да, текущая цена обеспечивает продолжение инвестиций. Конечно, с учетом укрепления рубля ситуация с точки зрения финансовых моделей более сложная, действительно, но мы смотрим не в текущем периоде, финансовые модели учитывают среднегодовые цены, то есть среднесрочный период, поэтому нужно смотреть за период, а не в конкретный момент», — отметил он на ПМЭФ-2025.
Новак подчеркнул, что расходы на добычу нефти значительно различаются между странами в зависимости от специфики месторождений и себестоимости производства.
«У всех предел, скажем так, принятия решений по инвестициям разный, это в том числе связано с привлечением финансирования, не только геологических условий. Поэтому здесь сейчас нельзя сказать, какая цена для всех приемлема», — добавил замглавы правительства.
Вице-премьер также акцентировал внимание на необходимости инвестиций для поддержки нынешних объемов добычи нефти и дальнейшего развития отрасли. Он пояснил, что структура инвестиций формируется с учетом необходимости поддержания производства и освоения новых проектов, причем ключевую роль играют не только мировые цены на нефть, но и курс российской валюты.
«Инвестиции складываются в том, чтобы обеспечивать поддержку добычи и развития новых проектов и месторождений. У нас, конечно, во многом это связано, в том числе не только с ценой на нефть, но и с курсом рубля, потому что у нас затраты в рублях. Нам нужно смотреть, сколько стоит условно тонна нефти в рублях, исходя из этого делаются финансовые модели», — заключил Новак.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.
Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям.
Участие в форуме подтвердили 20 000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.
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