Новак посетовал на крепкий рубль

«Инвестиции складываются в том, чтобы обеспечивать поддержку добычи и развития новых проектов и месторождений. У нас, конечно, во многом это связано, в том числе не только с ценой на нефть, но и с курсом рубля, потому что у нас затраты в рублях. Нам нужно смотреть, сколько стоит условно тонна нефти в рублях, исходя из этого делаются финансовые модели», — заключил Новак.