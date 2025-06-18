Названы профессии с самыми высокими зарплатами в июне

Самую высокую зарплату в России работодатели предлагают IT-специалистам. Так, у DevOps-инженеров медиана дохода составляет 245,5 тыс. рублей, что в 2,8 раза больше, чем в целом по рынку. На втором месте — дата-сайентисты, этим специалистам предлагают 240 тыс. рублей (в 2,8 раза больше общей рыночной медианы). Тройку замыкают брокеры из финансовой сферы с предложениями на уровне 235,5 тыс. рублей (в 2,7 раза больше).