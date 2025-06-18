Малым помногу: в РФ запустят льготные инвестсчета для детей

В России запустят специальные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для детей: родители смогут открыть их до совершеннолетия ребенка и получить за это налоговый вычет, выяснили «Известия». Управление средствами на таких счетах планируется доверить профессиональным инвесткомпаниям, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. Изменения прорабатывают в рамках концепции семейных инвестиций, которые президент поручил запустить в конце прошлого года — они также будут обсуждаться на ПМЭФ-2025, который стартует 18 июня. Как станет работать механизм и кому он мог бы быть интересен — в материале «Известий».
Что такое детские ИИС
Власти работают над концепцией детских ИИС. Сейчас такие брокерские счета существуют для совершеннолетних. Для них предусмотрены налоговые льготы, для получения которых нужно держать счет открытым минимум пять лет (к 2031-му срок увеличится до 10 лет). Владельцы могут получить налоговый вычет и со взносов, если пополнять до 400 тыс. рублей в год, и с полученного дохода.
Инвестиции в ИИС для детей могут отдать под доверительное управление участникам финансового рынка. Несовершеннолетние не могут иметь полноценный брокерский счет, поэтому такой вариант оптимален для их привлечения к финансовым инструментам. Об этом «Известиям» рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, такой вариант обсуждается с Центробанком в рамках механизма семейных инвестиций.
Его поручил разработать президент Владимир Путин еще в конце 2024-го. В основу линейки, помимо ИИС, также должны лечь программа долгосрочных сбережений (ПДС) и накопительное страхование жизни (НСЖ). «Известия» направили запросы в ЦБ и Минфин.
Справка «Известий»
ПДС оформляется через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Государство софинансирует взносы граждан — до 36 тыс. рублей ежегодно в первые 10 лет. Также предусмотрен налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год при условии внесения 400 тыс. рублей. НСЖ сочетает защиту рисков и возможность приумножения средств. Полисы заключаются на срок от трех лет, а доходность чаще всего фиксируется в договоре.
Предполагается, что механизм должен работать так: родители будут заключать договор в интересах ребенка, определять инвестиционную стратегию и класть на счет свои средства, пояснил глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. А управляющая компания будет взимать свою комиссию и инвестировать, приумножая эти деньги. В итоге к моменту окончания минимального срока действия ИИС-3 на счете может скопиться существенная сумма.
УК будут планировать использование средств на детских ИИС на долгосрочную перспективу, отметил заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Также важно не отбить желание ребенка инвестировать в будущем — значит, инструменты не будут рискованными.
Портфель ценных бумаг будет умеренно консервативным и состоять из гособлигаций, инструментов денежного рынка (когда инвестор дает компаниям валюту в долг по ставкам, близким к ключевой) и акций крупнейших компаний, считает директор по развитию ИИС «БКС Мир инвестиций» Артем Киракосян. Но доходность в таком случае может быть ощутимо выше, чем у негосударственных пенсионных фондов (под их управлением находится ПДС), которые больше ограничены в выборе инвестиционных инструментов.
Можно ли сейчас открыть ИИС-3 ребенку
У некоторых брокеров уже сейчас можно открыть ИИС с доверительным управлением для ребенка, но только если он старше 14 лет. Концепция семейных инвестиций предполагает, что инструмент станет доступным с самого рождения.
Однако в случае с такими счетами есть заметная проблема. Ключевая особенность ИИС — это налоговые вычеты за инвестиции, которые просто недоступны для детей, так как они не работают, уточнил Дмитрий Леснов из «Финам». Важно законодательно закрепить право родителей на получение налогового вычета за вложения на ИИС детей, отметил глава НАУФОР Алексей Тимофеев.
Кроме того, детям могут позволить досрочно снимать с ИИС-3 деньги в широком ряде случаев — например, на оплату образования, предположил Дмитрий Леснов.
Зачем нужны инвестиции для детей
— Детский ИИС может стать хорошим стимулом для привлечения денег на финансовый рынок и создания культуры инвестирования, — считает директор по правовым вопросам УК «Первая» Олег Горанский.
Детские инвестиционные продукты помогут ребенку накопить капитал к совершеннолетию, уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В любом случае такие инвестиции станут хорошим вложением в его благосостояние.
Аналогичные продукты уже работают в других государствах, добавила эксперт. Они популярны в странах с развитыми фондовыми рынками — например, в США и Японии. А в Великобритании даже существуют специальные детские инвестиционные фонды. Есть и другая модель, похожая на российский материнский капитал, который выплачивается при рождении ребенка. На Ближнем Востоке эти средства зачисляются на специальный счет новорожденного, которые можно будет использовать после наступления его совершеннолетия.
Впрочем, инициатива может иметь достаточно узкий круг применения. Интерес к детским ИИС есть именно со стороны VIP-клиентов, уточнил директор по развитию ИИС «БКС Мир инвестиций» Артем Киракосян. Помимо желания вовлечь своего ребенка в финансы они также преследуют цели дополнительно разнообразить свои вложения и еще больше их защитить.
А большинство семей с двумя и более детьми тратит большую часть дохода на потребление, отметил экономист Андрей Бархота. По его оценкам, возможность пользоваться инструментами семейных инвестиций будут лишь у 7−10% семей.
Кроме того, россияне в целом предпочитают держать деньги не в ИИС, средства с которого можно будет снять лишь через пять лет, а в более коротких вкладах, добавил Андрей Бархота. Благодаря им люди могут получить больший доход за более короткий срок. Благоприятные внешние условия для семейных инвестиций, по его мнению, пока не созданы.
Для развития этой инициативы потребуется популяризировать инструмент, привлекая власти, и в целом поддерживать инвестирование у молодого поколения на уровне всей страны, считает Дмитрий Леснов. Участие в этом процессе только самих УК и брокеров не позволит раскрыть глубинный потенциал этой идеи.