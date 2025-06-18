Малым помногу: в РФ запустят льготные инвестсчета для детей

В России запустят специальные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для детей: родители смогут открыть их до совершеннолетия ребенка и получить за это налоговый вычет, выяснили «Известия». Управление средствами на таких счетах планируется доверить профессиональным инвесткомпаниям, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. Изменения прорабатывают в рамках концепции семейных инвестиций, которые президент поручил запустить в конце прошлого года — они также будут обсуждаться на ПМЭФ-2025, который стартует 18 июня. Как станет работать механизм и кому он мог бы быть интересен — в материале «Известий».