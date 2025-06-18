Как изменятся цены на аренду жилья в России с 1 июля

Какими будут цены на аренду жилой недвижимости
Середина июля традиционно является временем начала роста активности на рынке. Арендаторы и собственники возвращаются из отпусков. Люди начинают активнее искать съемное жилье. В крупные города приезжают будущие студенты для поиска квартир на время учебного года, а также специалисты для трудоустройства в престижные компании и продвижения по карьерной лестнице.
В начале июня наблюдается тенденция, аналогичная майской. При этом есть небольшое изменение стоимости по всем типам квартир. Согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», в среднем по 16 городам-миллионникам рост составил 0,6% относительно мая. Медианная ставка долгосрочной аренды по всем типам комнатности составила 34 000 рублей. Также есть небольшое снижение числа сдаваемых квартир (-0,9%).
В мае на рынке на фоне длинных выходных и приближения периода отпусков в рамках сезонности снизилась активность арендаторов и собственников. В части городов-миллионников спрос на съемное жилье слегка снизился и ставки прекратили рост. Медианная ставка увеличивалась только в Москве и Санкт-Петербурге.
Согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», среднем в мае по всем городам-миллионникам медианная ставка:
- по студиям снизилась до 27 000 рублей (-0,9% за мес.);
- по «однушкам» осталась на уровне 30 000 рублей (+0,1% за мес.);
- по «двушкам» выросла до 40 000 рублей (+0,9% за мес.);
- по «трешкам» осталась на уровне 57 000 рублей (-0,1% за мес.).
Экспозиция жилья всех типов комнатности в мае в среднем по всем городам-миллионникам снизилась на 2,9% за месяц. Количество студий уменьшилось на 1,9%, «однушек» — на 3,7%, двушек — на 2,8%, «трешек» — на 3,1%.
При этом сокращение экспозиции не привело к росту медианной стоимости. Колебание цены не превысило 1% во всех сегментах комнатности.
Главные тренды на рынке аренды коммерческой недвижимости
Рынок аренды коммерческой недвижимости сейчас проявляет устойчивые, но неоднозначные тенденции в различных своих сегментах.
С 1 июля и до конца текущего года арендные ставки, скорее всего, продолжат умеренно расти. Данная тенденция будет особенно характерна для сегментов, где наблюдается высокий спрос и ограниченное предложение. Вместе с тем текущий уровень ключевой ставки ЦБ и налоговая нагрузка будут оказывать сдерживающие влияние на активность некоторых арендаторов. В особенности это касается субъектов малого и среднего предпринимательства.
На фоне перечисленных выше факторов в более выигрышном положении могут оказаться объекты, обладающие высокой ликвидностью и устойчивой доходностью. При этом арендаторы и инвесторы адаптируются к новым условиям, что будет влиять на спрос, предложение и структуру арендных ставок.
Складской сегмент. Данный сегмент является одним из самых активно развивающихся и наиболее инвестиционно привлекательных. Движущими факторами здесь выступают интернет-торговля и рост логистических цепочек, требующие все больше площадей в особенности рядом с крупными агломерациями. В настоящее время спрос на складские помещения существенно превышает предложение. Арендные ставки по сравнению с предыдущими годами увеличились на 40−45%.
Торговый сегмент. В этом сегменте среди арендаторов растет популярность малых торговых объектов, которые находятся в жилом секторе городов, а также на первых этажах домов. Продавцы и представители сферы повседневного обслуживания рассчитывают, что такие объекты обеспечат им стабильный пешеходный трафик и расширят доступ к конечному потребителю. Ретейлеры сейчас стремятся к выбору компактных и экономичных форматов, которые способствуют быстрому входу на рынок и выходу с него в зависимости от складывающейся конъюнктуры.
Офисный сегмент. Данный сегмент продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса. При этом компании стремятся оптимизировать свои расходы и склоняются к гибким форматам размещения работников. Они все чаще арендуют коворкинги и подобные им виды офисной недвижимости. Данная тенденция особенно четко прослеживается среди субъектов МСП.
Кроме того, сейчас наблюдается дефицит качественных офисных площадей. Он создает предпосылки для повышения арендных ставок в бизнес-центрах премиум-класса. Данная тенденция является фактором, который образует напряжение для арендаторов особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Вместе с тем она способствует развитию новых проектов классов A и B+.
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