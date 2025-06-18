Как изменятся цены на аренду жилья в России с 1 июля

Торговый сегмент. В этом сегменте среди арендаторов растет популярность малых торговых объектов, которые находятся в жилом секторе городов, а также на первых этажах домов. Продавцы и представители сферы повседневного обслуживания рассчитывают, что такие объекты обеспечат им стабильный пешеходный трафик и расширят доступ к конечному потребителю. Ретейлеры сейчас стремятся к выбору компактных и экономичных форматов, которые способствуют быстрому входу на рынок и выходу с него в зависимости от складывающейся конъюнктуры.