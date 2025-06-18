Инвестор объяснил нежелание Трампа вводить новые антироссийские санкции

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп преждевременно покинет саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде и вернется в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. При этом он остался на ужин с главами других государств «семерки». Кроме того, на полях саммита Трамп заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в миллиарды долларов. Президент США также отметил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.