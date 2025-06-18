Инвестор объяснил нежелание Трампа вводить новые антироссийские санкции

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп преждевременно покинет саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде и вернется в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. При этом он остался на ужин с главами других государств «семерки». Кроме того, на полях саммита Трамп заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в миллиарды долларов. Президент США также отметил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
«Трамп, очевидно, дает понять: он хочет нормализации отношений с Россией и не намерен следовать в этом вопросе за ЕС», — сказал Остлинг.
Комментируя взаимоотношения США и НАТО, инвестор отметил, что Трамп является «самым равнодушным к НАТО президентом США за последние 76 лет».
«Для него торговля — это инструмент как государственного управления, так и дипломатии. Его выбор переговорщика (спецпосланника США — ред.) Стива Уиткоффа лишь отражает этот подход», — добавил он.
Пол Остлинг — американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее господин Остлинг был в совете директоров «Уралхима», «Уралкалия», МТС, МосБиржи, SimpleFinance и др.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.