Гостям ПМЭФ представили лабубу с лицом Набиуллиной

Как отмечает ТГ-канал «Осторожно, новости», такую акцию устроил подмосковный телеканал 360.
«Авторы кастомизировали оригинальные игрушки: на них нарисовали лица Набиуллиной, Пескова, Мишустина и Лаврова. По словам сотрудников канала, лабубу выдают гостям после интервью, купить их нельзя», — сказано в публикации.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.
Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям.
Участие в форуме подтвердили 20000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.
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