Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гостям ПМЭФ представили лабубу с лицом Набиуллиной

Лабубу с лицами российских политиков и экономистов дарят гостям ПМЭФ, следует из сообщений новостных телеграм-каналов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail

Как отмечает ТГ-канал «Осторожно, новости», такую акцию устроил подмосковный телеканал 360.

«Авторы кастомизировали оригинальные игрушки: на них нарисовали лица Набиуллиной, Пескова, Мишустина и Лаврова. По словам сотрудников канала, лабубу выдают гостям после интервью, купить их нельзя», — сказано в публикации.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.

Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям.

Участие в форуме подтвердили 20000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».