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Эксперты спрогнозировали ключевую ставку ЦБ на конец года

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ключевую ставку Банка России в этом году может ждать еще одно снижение на 1 процентный пункт в июле, следующие ее понижения будут меньшими шагами, и в итоге в декабре она может оказаться на уровне 17,5−18% годовых, сообщила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

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Источник: РИА Новости

Банк России по итогам заседания совета директоров 6 июня впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов.

«Мы ожидаем еще одного снижения на 1 процентный пункт в июле, а дальше снижение будет идти меньшими шагами или не на каждом заседании. Ставка в декабре, скорее всего, будет на уровне 17,5−18% годовых», — оценила Чекурова дальнейшие решения Банка России по ключевой ставке в этом году.

Глава «Эксперт РА» отметила, что инфляция в стране снижается заметно и быстро, хоть рейтинговое агентство и ожидает в июле-августе всплеск из-за индексации коммунальных тарифов. При этом инфляционные ожидания остаются высокими и даже растут. «Однако заявленные планы позволяют ожидать медленное снижение и сохранение, а местами и увеличение, реальной процентной ставки», — добавила она.

«Снижать ставку планируют более медленными темпами, по сравнению с замедлением инфляции. Это создает риск того, что охлаждение экономики перейдет в ее “заморозку”, если не будет последовательного снижения ставки», — подчеркнула Чекурова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.