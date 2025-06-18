Эксперты спрогнозировали ключевую ставку ЦБ на конец года

«Мы ожидаем еще одного снижения на 1 процентный пункт в июле, а дальше снижение будет идти меньшими шагами или не на каждом заседании. Ставка в декабре, скорее всего, будет на уровне 17,5−18% годовых», — оценила Чекурова дальнейшие решения Банка России по ключевой ставке в этом году.