Черная волна. Как резкий рост цен на нефть скажется на дефиците бюджета РФ

«Высокие цены на нефть неоднозначная новость для России, но хорошие фискальные новости. Высокие цены на нефть способствуют росту нефтегазовых доходов федерального бюджета. Нефтегазовые доходы по-прежнему обеспечивают не менее ⅕ всех доходов казны. За последние 5 лет значение данного источника увеличилась, так в 2020 году суммарно доходы от нефти составили примерно 4 трлн. руб, что составило 21% всех доходов. В 2024 году — уже 8,5 трлн. руб. и 23% в структуре доходов», — отметила эксперт.