Черная волна. Как резкий рост цен на нефть скажется на дефиците бюджета РФ

По оценкам экспертов, дальнейшая динамика цен будет зависеть от перспектив развития ближневосточного конфликта: в случае ухудшения сценария баррель может подскакивать до 130 долларов за баррель, считают ряд аналитиков.
При росте цен на нефть российская экономика испытывает смешанные последствия. С одной стороны, это подстегивает инфляцию, ведь расходы на перевозку и топливо закожелы в любой товар или услугу. С другой — экспортные продажи топлива по высоким ценам обеспечивают дополнительный приток денег в бюджет страны.
«Для фискальной системы страны рост цен на нефть — позитивный сигнал». — отметила экономист.
Высокая стоимость сырья обеспечивает увеличение нефтегазовых поступлений в федеральный бюджет, которые по-прежнему составляют ключевую часть доходной базы государства, считает кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова.
«Высокие цены на нефть неоднозначная новость для России, но хорошие фискальные новости. Высокие цены на нефть способствуют росту нефтегазовых доходов федерального бюджета. Нефтегазовые доходы по-прежнему обеспечивают не менее ⅕ всех доходов казны. За последние 5 лет значение данного источника увеличилась, так в 2020 году суммарно доходы от нефти составили примерно 4 трлн. руб, что составило 21% всех доходов. В 2024 году — уже 8,5 трлн. руб. и 23% в структуре доходов», — отметила эксперт.
Фатхлисламова напомнила, что изначально в федеральном бюджете на 2025 год была заложена цена на уровне 70 долларов за баррель нефти, а цена отсечения по бюджетному правилу составляет 60 долларов. Высокие цены на нефть, по ее мнению, позволяют увеличивать доходную часть федерального бюджета, снижать его дефицит и пополнять Фонд национального благосостояния. И это однозначно позитивные новости в части притока дополнительных средств для страны.
Экономист отметила, что здесь многое зависит от характера расходования данных финансовых ресурсов.
«В случае направления их на финансирование развития экономики и социальной сферы, это положительно скажется на уровне жизни россиян. На 2025 год в федеральном бюджете заложены расходы на социальную политику 16% от всех расходов, в сумме 6,9 трлн. руб., и на национальную экономику — 10,8% от всех доходов на уровне 4,4 трлн. руб. при ожидаемом общем доходе бюджета 40,2 трлн. руб и дефиците в 1,2 трлн. руб.», — подытожила эксперт.
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