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Bloomberg: сокращение поставок нефти из России сводит на нет выгоду от роста цен

Россия не смогла в полной мере воспользоваться преимуществами недавнего роста цен на нефть или увеличения целевого показателя добычи ОПЕК+, поскольку экспорт упал до семинедельного минимума.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным Bloomberg, за четыре недели до 15 июня морские перевозки сырой нефти составляли в среднем 3,31 млн баррелей в день. Согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 15 июня 30 танкеров загрузили в общей сложности 22,42 млн баррелей российской нефти, что свидетельствует о снижении объема поставок. Для сравнения, на прошлой неделе было отправлено 25,52 млн баррелей на 34 судах.

Снижение объемов произошло на фоне роста цен на нефть, поскольку Израиль и Иран с пятницы обмениваются ракетными ударами. Средние недельные цены на российский экспорт нефти выросли примерно на 4 доллара за баррель на прошлой неделе. По мнению экспертов Bloomberg, цены, вероятно, вырастут ещё больше на этой неделе, если не произойдёт быстрой деэскалации военных действий.

По данным новостного агентства, экспортные цены на российскую нефть марки Urals с отправкой с Балтийского, Черного и Тихоокеанского портов выросли примерно на 4−4,20 доллара за баррель. Цена на ключевую тихоокеанскую марку ESPO в среднем составила 63,11 долл за баррель за неделю до 15 июня, впервые с апреля превысив установленный G7 ценовой потолок в 60 долларов за баррель.

За неделю, закончившуюся 15 июня, валовой объем российского экспорта нефти сократился примерно на 70 млн долл, или на 5%, до 1,35 млрд долларов, говорится в материале Bloomberg.

Экспорт, вероятно, также сокращается из-за роста загруженности нефтеперерабатывающих заводов, поскольку российские перерабатывающие предприятия возвращаются к работе после сезонного обслуживания.

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