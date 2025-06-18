Адвокат объяснила, как поступить при отказе в лечении по ОМС

Она напомнила, что медицинская помощь должна оказываться быстро, качественно и бесплатно — в медучреждении, куда человек прикреплен. При этом она должна соответствовать стандартам. Срочная медпомощь должна быть оказана в любом медучреждении.
«Отсутствие талонов (мест) на запись к врачам или предложение платить за медицинские услуги, предусмотренные полисом ОМС, являются нарушением закона», — объяснила Кудерко.
В подобных случаях следует сначала обратиться в администрацию медучреждения, если там проблему не решат — в страховую компанию, выдавшую полис ОМС, минздрав региона или Росздравнадзор.