Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат объяснила, как поступить при отказе в лечении по ОМС

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Закон гарантирует россиянам право на получение качественной и доступной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Как поступить, если это право нарушено, агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

Источник: Freepik

Она напомнила, что медицинская помощь должна оказываться быстро, качественно и бесплатно — в медучреждении, куда человек прикреплен. При этом она должна соответствовать стандартам. Срочная медпомощь должна быть оказана в любом медучреждении.

«Отсутствие талонов (мест) на запись к врачам или предложение платить за медицинские услуги, предусмотренные полисом ОМС, являются нарушением закона», — объяснила Кудерко.

В подобных случаях следует сначала обратиться в администрацию медучреждения, если там проблему не решат — в страховую компанию, выдавшую полис ОМС, минздрав региона или Росздравнадзор.