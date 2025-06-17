Сенатор объяснил, что делать с недостроенными домами

Он прокомментировал «Газете.Ru» меры по защите прав граждан при приостановке строительства частного жилья.
По словам сенатора, если стройка остановлена, а застройщик не выходит на связь и нарушает сроки, необходимо установить его статус.
«Если это не специализированный застройщик, а подрядчик, ситуация регулируется через гражданские суды. Один из действенных способов — оформить право собственности на недостроенный дом через суд в упрощенном порядке. Такая процедура занимает в среднем от трех до шести месяцев — это почти в два раза быстрее, чем обычный судебный процесс», — пояснил парламентарий.
Он также отметил, что после получения права собственности гражданину предоставляется возможность самостоятельно принимать решение — завершить строительство или реализовать объект.
По оценкам Голова, ежегодно жертвами мошенничества на рынке частного домостроения в России становятся около 5 тыс. человек, суммарный ущерб исчисляется миллиардами рублей. С 1 марта 2025 года вступил в силу закон об эскроу-счетах, согласно которому средства заказчика блокируются до сдачи объекта и регистрации собственности.
По данным сенатора, это позволило сократить количество мошенничеств на 80%, однако проблема с задержками в строительстве по-прежнему актуальна. «Таких случаев остается около 40%», — подчеркнул Голов.
Кроме того, с января введен новый стандарт защиты ипотечных заемщиков. Сенатор отметил, что эта мера повысила прозрачность процесса кредитования и снизила количество спорных ситуаций при ипотеке на 25%. Тем не менее, ряд рисков, включая возможный рост процентных ставок во время строительства, сохраняется, добавил он.
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