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Сенатор объяснил, что делать с недостроенными домами

Россияне, столкнувшиеся с проблемой недостроенных домов, смогут ускорить процесс оформления права собственности через судебные инстанции, сообщил сенатор Олег Голов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail

Он прокомментировал «Газете.Ru» меры по защите прав граждан при приостановке строительства частного жилья.

По словам сенатора, если стройка остановлена, а застройщик не выходит на связь и нарушает сроки, необходимо установить его статус.

«Если это не специализированный застройщик, а подрядчик, ситуация регулируется через гражданские суды. Один из действенных способов — оформить право собственности на недостроенный дом через суд в упрощенном порядке. Такая процедура занимает в среднем от трех до шести месяцев — это почти в два раза быстрее, чем обычный судебный процесс», — пояснил парламентарий.

Он также отметил, что после получения права собственности гражданину предоставляется возможность самостоятельно принимать решение — завершить строительство или реализовать объект.

По оценкам Голова, ежегодно жертвами мошенничества на рынке частного домостроения в России становятся около 5 тыс. человек, суммарный ущерб исчисляется миллиардами рублей. С 1 марта 2025 года вступил в силу закон об эскроу-счетах, согласно которому средства заказчика блокируются до сдачи объекта и регистрации собственности.

По данным сенатора, это позволило сократить количество мошенничеств на 80%, однако проблема с задержками в строительстве по-прежнему актуальна. «Таких случаев остается около 40%», — подчеркнул Голов.

Кроме того, с января введен новый стандарт защиты ипотечных заемщиков. Сенатор отметил, что эта мера повысила прозрачность процесса кредитования и снизила количество спорных ситуаций при ипотеке на 25%. Тем не менее, ряд рисков, включая возможный рост процентных ставок во время строительства, сохраняется, добавил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»