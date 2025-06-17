Сенатор объяснил, что делать с недостроенными домами

«Если это не специализированный застройщик, а подрядчик, ситуация регулируется через гражданские суды. Один из действенных способов — оформить право собственности на недостроенный дом через суд в упрощенном порядке. Такая процедура занимает в среднем от трех до шести месяцев — это почти в два раза быстрее, чем обычный судебный процесс», — пояснил парламентарий.