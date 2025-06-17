Суд по иску Генпрокуратуры обратил аэропорт Домодедово в доход государства

По данным «Ъ», решение приведено к немедленному исполнению. Его вынесли по итогам первого судебного заседания по существу иска. «Ъ» направил запрос в пресс-службу аэропорта.
По версии надзора, бенефициары ООО «ДМЕ холдинг» Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранное гражданство, в нарушение закона распоряжались активами стратегического предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу.
Аэропорт Домодедово — один из крупнейших авиаузлов России и Восточной Европы. Обеспечивает базирование авиакомпаний—членов международных авиационных альянсов — Star Alliance и ОneWorld. Регулярные пассажирские и грузовые перевозки выполняются 40 авиакомпаниями на более чем 100 направлениях, 9 из которых — уникальные. Ежегодный пассажиропоток превышает 20 млн человек.
В январе 2025 года суд по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов ООО «ДМЕ холдинг». На все имущество группы был наложен арест. Аналогичные меры применили к акциям и долям в юрлицах, принадлежащих господам Каменщику и Когану. Ответчиков обязали обеспечить доступ Росавиации к деятельности некоторых юрлиц группы.