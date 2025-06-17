Суд по иску Генпрокуратуры обратил аэропорт Домодедово в доход государства

В январе 2025 года суд по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов ООО «ДМЕ холдинг». На все имущество группы был наложен арест. Аналогичные меры применили к акциям и долям в юрлицах, принадлежащих господам Каменщику и Когану. Ответчиков обязали обеспечить доступ Росавиации к деятельности некоторых юрлиц группы.