Goldman Sachs: спрос на жилье в Китае останется на 75% ниже пика

В результате в ближайшие несколько лет ежегодный спрос на новую жилую недвижимость в городах Китая, скорее всего, будет немного ниже 5 млн единиц, что значительно ниже пика в 20 млн единиц в 2017 году, считают аналитики Goldman Sachs.
Мрачный прогноз американского инвестиционного банка бросает еще одну тень на будущее стагнирующей китайской индустрии недвижимости, которая, как отмечает Bloomberg, борется с горой задолженностей после многих лет избыточного предложения.
Ссылаясь на собственные расчеты, экономисты Goldman заявили, что ежегодный демографический спрос в городах Китая сократится примерно вдвое в течение десяти лет, упав в среднем до 4,1 млн единиц жилья в год в 2025—2030 годах по сравнению с 9,4 млн единиц жилья в год в 2010-х.
В связи с ожидаемым снижением цен на жилье владельцы инвестиционной недвижимости, скорее всего, будут нетто-продавцами в обозримом будущем, говорится в отчете Goldman Sachs.