Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Goldman Sachs: спрос на жилье в Китае останется на 75% ниже пика

Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что в Китае спрос на новые дома в ближайшие годы останется на 75% ниже своего пика в 2017 году.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Сокращение населения и замедление урбанизации указывают на снижение демографического спроса на жилье, — приводит цитату из отчета Bloomberg. — Инвестиционный спрос в Китае может стать отрицательным, поскольку владельцы продают пустующие квартиры».

В результате в ближайшие несколько лет ежегодный спрос на новую жилую недвижимость в городах Китая, скорее всего, будет немного ниже 5 млн единиц, что значительно ниже пика в 20 млн единиц в 2017 году, считают аналитики Goldman Sachs.

Мрачный прогноз американского инвестиционного банка бросает еще одну тень на будущее стагнирующей китайской индустрии недвижимости, которая, как отмечает Bloomberg, борется с горой задолженностей после многих лет избыточного предложения.

Ссылаясь на собственные расчеты, экономисты Goldman заявили, что ежегодный демографический спрос в городах Китая сократится примерно вдвое в течение десяти лет, упав в среднем до 4,1 млн единиц жилья в год в 2025—2030 годах по сравнению с 9,4 млн единиц жилья в год в 2010-х.

В связи с ожидаемым снижением цен на жилье владельцы инвестиционной недвижимости, скорее всего, будут нетто-продавцами в обозримом будущем, говорится в отчете Goldman Sachs.