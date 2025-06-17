Руслан Алисултанов раскрыл условия ухода Danоne из России

Отвечая на вопрос о том, предусмотрены ли в соглашении с Danone ограничения на конкуренцию на российском рынке, он отметил, что «в соглашении есть нюансы, которые касаются этого вопроса»: «Но, возвращаясь к тому, что я сказал, мы абсолютно не боимся конкуренции и способны ее выдержать. Прошедшие два года показывают, что мы готовы расти, много инвестируем в развитие и с уверенностью смотрим в будущее». По итогам переговоров Danone оставила российской H&N и созвучный с ее названием бренд «Даниссимо». «Мы долго вели переговоры и рады, что получилось, потому что этот бренд у нас в стране очень любят. А для нас как для бизнеса это очень высокомаржинальный продукт», — сказал Алисултанов.