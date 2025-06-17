Депутат оценил вероятность введения налога на пенсии

«Налогообложение пенсий в России в обозримом будущем маловероятно. Госфинансы позволяют сохранить действующую модель. Официальных шагов к ее изменению нет. Налогообложения пенсии в России сейчас нет — это прописано в Налоговом кодексе. Чтобы ввести налог, потребуется изменить закон — такое решение принимается на федеральном уровне. Иногда обсуждение налогообложения пенсий появляется в экспертной среде. В 2025 году от Минфина, Госдумы и правительства официальные сообщения по этому вопросу отсутствуют. В планах бюджета таких предложений нет», — отметил «Газете.Ru» Никитин.