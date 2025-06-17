Депутат оценил вероятность введения налога на пенсии

«Налогообложение пенсий в России в обозримом будущем маловероятно. Госфинансы позволяют сохранить действующую модель. Официальных шагов к ее изменению нет. Налогообложения пенсии в России сейчас нет — это прописано в Налоговом кодексе. Чтобы ввести налог, потребуется изменить закон — такое решение принимается на федеральном уровне. Иногда обсуждение налогообложения пенсий появляется в экспертной среде. В 2025 году от Минфина, Госдумы и правительства официальные сообщения по этому вопросу отсутствуют. В планах бюджета таких предложений нет», — отметил «Газете.Ru» Никитин.
Депутат привел статистику Министерства финансов: в 2024 году поступления в Социальный фонд России достигли 13,5 трлн рублей, из которых почти 6 трлн рублей составили страховые взносы, остальную часть — трансферты из федерального бюджета. Расходы фонда за тот же период составили 13,4 трлн рублей, что, по оценке Никитина, свидетельствует о сбалансированной работе системы.
На сегодняшний день, отметил депутат, в стране проживают около 42,5 млн пенсионеров, а средний размер страховой пенсии по старости составляет 23 449 рублей, согласно данным Социального фонда России на начало 2025 года. Никитин подчеркнул, что введение даже 10-процентного налога привело бы к сокращению выплат почти на 2,35 тыс. рублей, что является значимой суммой для большинства людей старшего поколения.
По мнению политика, оптимальный уровень пенсии должен составлять 40% от средней заработной платы по региону и быть не менее 35 тыс. рублей. Проводитмая каждый год индексация выплат должна соответствовать реальной инфляции, считает Никитин.
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