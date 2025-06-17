Россиянам напомнили о запланированном на июль повышении пенсий

Федеральный прожиточный минимум пенсионера в текущем году установлен на уровне 15 250 рублей, однако в регионах сумма может быть выше или ниже. В частности, в Москве этот показатель составляет 17 897 рублей, а в Чукотском АО — 39 803 рубля. Размер прожиточного минимума рассчитывается исходя из 86% аналогичного показателя для всего населения страны, составляющего 17 733 рубля. Пенсионерам установлены льготы на транспорт, коммунальные услуги и медицину.