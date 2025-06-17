Россиянам напомнили о запланированном на июль повышении пенсий

В первую очередь, надбавку в 100% к страховой пенсии получат граждане, достигшие 80 лет — выплата увеличится с 8 907 до 17 815 рублей. Аналогичное повышение предусмотрено для людей, оформивших инвалидность I группы в июне, передает 360.ru.
Однако новая надбавка не суммируется с уже назначенной за достижение 80 лет. Для пожилых жителей Крайнего Севера увеличенная выплата будет рассчитана с применением районного коэффициента. Все перечисленные повышения назначаются автоматически — обращаться в Соцфонд специально не требуется.
Вместе с тем, пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых с июня, получат индексацию накопительной части пенсии. Для продолжающих трудиться пенсионеров будет проиндексирована только фиксированная часть выплаты. После ухода на пенсию они смогут рассчитывать на индексацию всей суммы.
Также предусмотрены доплаты пенсионерам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, студентов-очников, нетрудоспособных родственников или инвалидов. Для получения такой надбавки необходимо подать заявление в Соцфонд. Возможны начисления за трех иждивенцев.
В 2024 году участники негосударственных пенсионных фондов получили 182 млрд рублей, что на 15% превышает прошлогодний показатель: 113 млрд рублей пришлись на добровольные пенсионные резервы, 69 млрд рублей — на обязательное пенсионное страхование.
Федеральный прожиточный минимум пенсионера в текущем году установлен на уровне 15 250 рублей, однако в регионах сумма может быть выше или ниже. В частности, в Москве этот показатель составляет 17 897 рублей, а в Чукотском АО — 39 803 рубля. Размер прожиточного минимума рассчитывается исходя из 86% аналогичного показателя для всего населения страны, составляющего 17 733 рубля. Пенсионерам установлены льготы на транспорт, коммунальные услуги и медицину.
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