Росконгресс: независимость ЦБ по всему миру уходит в прошлое

«Не только в США, но и в других странах независимость центральных банков будет уходить в прошлое. Даже при сохранении формально независимых регуляторов они де-факто будут все больше подчиняться правительствам», — говорится в докладе.
По мнению авторов публикации, такие примеры в мире уже существуют. Например, формально независимый Банк Японии фактически действовал как подразделение Минфина, скупив половину фондового рынка и больше половины долгов. При этом в Турции глава государства неоднократно вмешивался в деятельность центрального банка. В еврозоне ЕЦБ, хотя и является независимым, вынужден сглаживать своими действиями политику общеевропейских властей.
«В разных частях мира начался процесс противостояния между органами исполнительной власти и монетарными властями. Наиболее ярким примером служит противостояние американского Федрезерва (ФРС) с Дональдом Трампом Дональдом Трампом, требующим от регулятора снижения ставок», — говорится в исследовании.
Эксперты поясняют, что будучи независимым органом, ФРС США исходит из своего двойного мандата и стремится к достижению двух целей: стабильных цен и полной занятости. При этом у него нет задачи регулировать рынки традиционно, в то время как исполнительной власти необходимо сократить выплаты по госдолгу.
«Долг США уже превышает 36 триллионов долларов, и на фоне налоговых стимулов и тарифных войн он может быстро достичь 40 триллионов долларов. Для решения этой проблемы Белому дому потребуется полный контроль над регулятором, который мог бы совершать операции на открытом рынке для минимизации дефицита бюджета и госдолга. Поэтому в перспективе нескольких лет весьма вероятно подчинение ФРС исполнительной власти», — прогнозируют аналитики.
Помимо этого, «Росконгресс» отмечает, что независимость центробанков от исполнительной власти стала мировым трендом лишь во второй половине XX века, до этого многие ЦБ были подчинены правительствам. «Хотя большинство научных исследований критикуют идею связки монетарного и фискального регуляторов, в новой парадигме система независимых ЦБ подвергается трансформации. В итоге зависимость монетарных властей от исполнительных может перейти от “де-факто” к “де юре”», — полагают эксперты.
В качестве примера они приводят Народный банк Китая, который осуществляет свои функции под руководством правительства.
«Но общемировой тренд могут запустить именно западные страны», — говорится в докладе.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года. Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям. Участие в форуме подтвердили 20000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.