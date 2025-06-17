Новак оценил риски для ФНБ из-за снижения нефтегазовых доходов

Отвечая, Новак напомнил, что сегодня цена отсечения составляет 60 долларов за баррель, а, а средний показатель Urals FOB в январе — апреле 2025 года колеблется в диапазоне 59−60 долларов за баррель.
«Но текущие мировые цены на нефть являются краткосрочным следствием сложившейся рыночной конъюнктуры с учетом усиления фактора торговых войн и геополитической напряженности и не устраивают большинство ключевых производителей нефти», — добавил он.
Поэтому, подчеркнул Новак, цены на нефть будут корректироваться по мере нивелирования эффекта «рыночных шоков» и примут восходящую динамику.
Говоря о ФНБ, вице-премьер подчеркнул важность его накопления. Фонд позволяет не только реализовывать социальные проекты и поддерживать благосостояние граждан, но и содействует развитию промышленности и инфраструктуры России, пояснил он.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.
Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям.
Участие в форуме подтвердили 20000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.
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