Россиян предупредили о новом вредоносном приложении мошенников

Уточняется, что схема атаки была похожа на ту, что использовалась, когда возможности легальной программы NFCGate применялись в криминальных целях этой зимой, отметили в F6. Приложение NFCGate, предназначенное для захвата, мониторинга и анализа NFC-трафика путем его перехвата, злоумышленники маскировали под программы популярных государственных и финансовых сервисов.