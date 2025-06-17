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Россиян предупредили о новом вредоносном приложении мошенников

Мошенники запустили SuperCard —новую вредоносную модификацию программы NFCGate, которая применялась для атак зимой, передает издание РБК. Аферисты маскируют разработку под полезные приложения, однако она способна похищать данные банковских карт путем перехвата NFC-трафика.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Сообщается, что первые попытки атак на клиентов российских банков с использованием SuperCard компания обнаружила в мае. Приложение позволяет похищать данные банковских карт путем перехвата NFC-трафика. В дальнейшем это позволяет мошенникам красть деньги уже с банковских счетов пользователей.

Первые атаки с использованием SuperCard были зафиксированы в Италии.

Так, в апреле 2025 года, итальянская компания Cleafy сообщила об обнаружении MaaS-платформы (malware-as-a-service) SuperCard X, через которую распространяли это приложение.

Уточняется, что схема атаки была похожа на ту, что использовалась, когда возможности легальной программы NFCGate применялись в криминальных целях этой зимой, отметили в F6. Приложение NFCGate, предназначенное для захвата, мониторинга и анализа NFC-трафика путем его перехвата, злоумышленники маскировали под программы популярных государственных и финансовых сервисов.

Примечательно, что вредоносные версии NFCGate можно было купить через даркнет. Затем, используя приемы социальной инженерии, жертв убеждали установить вредоносный APK-файл на устройство, утверждая, что это полезная программа.

Приложение SuperCard продавали с рекламой через телеграм-каналы. Его продвигали, в частности, через каналы на китайском языке по модели подписки, предлагая сервисную поддержку клиентов.

SuperCard отличается от NFCGate по функционалу и структуре кода. F6 связала это с тем, что софт разрабатывали разные группы злоумышленников.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».