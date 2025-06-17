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Глава ЕЦБ: момент «глобального евро» требует решительных действий

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала воспользоваться моментом и повысить глобальный авторитет евро, поскольку политика Дональда Трампа подрывает доверие к доллару США.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Этот момент перемен — возможность для Европы: это момент “глобального евро”, — приводит цитату из интервью главы ЕЦБ Bloomberg. — Чтобы воспользоваться этим моментом и усилить роль евро в международной валютной системе, мы должны действовать решительно как единая Европа, взявшая под контроль свою судьбу».

Как отмечает новостное агентство, в этом году инвесторы поспешили избавиться от доллара США из-за непоследовательной политики президента Трампа, в частности, в сфере торговли. Кроме того, инвесторы стали больше интересоваться Европой в связи с увеличением государственных расходов, в том числе в Германии.

Однако недавний отчет ЕЦБ показал, что международное использование евро в очередной раз оставалось на прежнем уровне на протяжении 2024 года, что доказывает всю сложность задачи по конкуренции с долларом на мировой арене.

Лагард считает, что «такой шаг к повышению международного авторитета нашей валюты не произойдет сам по себе: его нужно заслужить».

«Чтобы предотвратить нехватку евро-ликвидности за рубежом, ЕЦБ предоставляет линии свопов и РЕПО ключевым партнерам для обеспечения бесперебойного проведения своей денежно-кредитной политики», — добавила она.