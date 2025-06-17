Глава ЕЦБ: момент «глобального евро» требует решительных действий

Как отмечает новостное агентство, в этом году инвесторы поспешили избавиться от доллара США из-за непоследовательной политики президента Трампа, в частности, в сфере торговли. Кроме того, инвесторы стали больше интересоваться Европой в связи с увеличением государственных расходов, в том числе в Германии.