Конфискованы доходы от группы компаний «Макфа»

Крупнейшее в России производство макарон «Макфа» в мае 2024 года перешло в собственность государства. Тогда тот же Центральный райсуд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ к Михаилу Юревичу, Вадиму Белоусову и другим ответчикам. «Макфа» тогда оценивалась в 46 млрд руб.