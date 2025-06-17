Крупнейшее в России производство макарон «Макфа» в мае 2024 года перешло в собственность государства. Тогда тот же Центральный райсуд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ к Михаилу Юревичу, Вадиму Белоусову и другим ответчикам. «Макфа» тогда оценивалась в 46 млрд руб.
Конфискованы доходы от группы компаний «Макфа»
Как стало известно «Ъ», Челябинский областной суд 17 июня признал законным и обоснованным решение об обращении по иску Генпрокуратуры в доход государства 19,7 млрд руб., полученных экс-губернатором области Михаилом Юревичем и бывшим депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым от деятельности группы компаний «Макфа». Соответствующее решение 23 января принял Центральный райсуд Челябинска, установив вслед за надзорным ведомством, что деньги являлись коррупционным доходом ответчиков.