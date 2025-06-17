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Конфискованы доходы от группы компаний «Макфа»

Как стало известно «Ъ», Челябинский областной суд 17 июня признал законным и обоснованным решение об обращении по иску Генпрокуратуры в доход государства 19,7 млрд руб., полученных экс-губернатором области Михаилом Юревичем и бывшим депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым от деятельности группы компаний «Макфа». Соответствующее решение 23 января принял Центральный райсуд Челябинска, установив вслед за надзорным ведомством, что деньги являлись коррупционным доходом ответчиков.

Источник: РИА "Новости"

Помимо дохода с них в счет государства также было изъято ООО «Мишкинский продукт». Исполнение судебного акта в части взыскания с ответчиков денежных средств обеспечено арестом их имущества, сообщил источник «Ъ» в Генпрокуратуре.

Крупнейшее в России производство макарон «Макфа» в мае 2024 года перешло в собственность государства. Тогда тот же Центральный райсуд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ к Михаилу Юревичу, Вадиму Белоусову и другим ответчикам. «Макфа» тогда оценивалась в 46 млрд руб.