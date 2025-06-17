Глава РФПИ подсчитал, во сколько США обошлись санкции против России

«Поскольку Дональд Трамп признает, что американские компании потеряли деньги из-за санкций США в отношении России, мы уже говорили об этом раньше: 300 миллиардов долларов — это глупость Байдена», — отметил он в социальной сети X.
Так глава РФПИ ответил на пост иностранного журналиста с оценкой ущерба для экономики США от антироссийских санкций, которая была сделана Дмитриевым в феврале 2025 года.
Президент США Дональд Трамп 16 июня на полях саммита «Большой семерки» заявлял, что не хочет ужесточать санкции против России, посколько рестрикции обходятся Западу в миллиарды долларов.
Саммит G7 проходит
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