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Глава РФПИ подсчитал, во сколько США обошлись санкции против России

Ущерб для американской экономики от антироссийских санкций составил 300 млрд долларов, подсчитал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Поскольку Дональд Трамп признает, что американские компании потеряли деньги из-за санкций США в отношении России, мы уже говорили об этом раньше: 300 миллиардов долларов — это глупость Байдена», — отметил он в социальной сети X.

Так глава РФПИ ответил на пост иностранного журналиста с оценкой ущерба для экономики США от антироссийских санкций, которая была сделана Дмитриевым в феврале 2025 года.

Президент США Дональд Трамп 16 июня на полях саммита «Большой семерки» заявлял, что не хочет ужесточать санкции против России, посколько рестрикции обходятся Западу в миллиарды долларов.

Саммит G7 проходит 15—17 июня 2025 года в канадском городе Кананаскис. Встреча стала юбилейной — 50 лет назад, 15—17 ноября 1975 года, во дворце Рамбуйе во Франции прошел первый саммит тогда еще «Группы шести».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».