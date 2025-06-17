ФАС обвинила «Газпром» в «недопустимых действиях» на рынке топлива

В ФАС отметили, что «Газпрому» принадлежат Астраханский газоперерабатывающий завод и Сургутский завод по стабилизации конденсата, которые производят бензин и дизель. Информацию по запросу компания должна предоставить в течение десяти дней, до 27 июня 2025 года.