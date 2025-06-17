ФАС обвинила «Газпром» в «недопустимых действиях» на рынке топлива

«В период сезонного спроса ФАС России считает такие действия недопустимыми. В связи с этим ведомство направило запрос информации», — говорится в сообщении.
РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».
В ФАС отметили, что «Газпрому» принадлежат Астраханский газоперерабатывающий завод и Сургутский завод по стабилизации конденсата, которые производят бензин и дизель. Информацию по запросу компания должна предоставить в течение десяти дней, до 27 июня 2025 года.
В 2024 году Минэнерго, ФАС и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) разработали проект «дорожной карты» на 2024 и 2025 годы по развитию срочного рынка топлива.
В первой половине 2025 года, согласно карте, были запланированы изменения в регулировании, речь идет в том числе об установлении обязательного норматива продаж топлива на срочном рынке.
Ранее управляющий партнер и член правления частного трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко заявил, что на мелкооптовый рынок приходится 60−70% всего внутреннего рынка топлива, он в три раза больше биржевого.