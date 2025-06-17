Эксперт не исключил дальнейшее подорожание газа в Европе

По его словам, возможный скачок цен на газ из-за ситуации на Ближнем Востоке зависит от жесткости развития конфликта.
Эксперт напомнил, что подобная ситуация дважды имела место в 2024 году — в апреле и октябре. В апреле максимальным значением было 370 долларов за тысячу кубометров, +10%. В октябре же, несмотря на возобновление конфликта, существенного всплеска газовых цен с оглядкой на конфликт не было.
При этом, подорожание ресурса в прошлом году скорее было связано с фактором сезонности и надвигающихся холодов.
«В текущей ситуации мы будем оценивать уровень напряженности в регионе. При этом нужно брать во внимание, что у Ирана значительные объемы газодобычи: 250 млрд кубических метров в год (6% от мирового производства), но практически все производство направляется на внутреннее потребление», — отметил Сергей Шамин.
Эксперт добавил, что у Израиля объем добычи газа скромнее — около 24 млрд кубических метров в год (0,6% мирового производства), а на экспорт направляются порядка 5 млрд кубических метров в год (0,5% мирового экспорта газа). В случае выпадения объемов Израиля эффект на мировой баланс и цены газа будет весьма скромным.
Помимо конфликта на Востоке специалист назвал фактором, влияющим на стоимость газа, очередной пакет санкций против России, который должен быть введен в ближайшее время. Запад, пояснил он, систематично сталкивается с подорожанием российского топлива в связи с ограничением поставок, сложностью транспортировок и другими дополнительными ограничениями.
Кроме того, многие страны Евросоюза начали поднимать налоги и закрывать программы субсидирования тарифов для своих граждан. Со временем встанет вопрос сезонности — из-за наступления холодов хранилища будут опустошаться быстрее, что будем способствовать повышению спроса и цены.
«Прекращение украинского транзита тоже скажется на стоимости газа, а для некоторых стран Европы подорожание будет крайне значительным. Полный отказ от российского газа, анонсированный к 2027 году, может существенно повлиять на кошельки простых граждан», — заключил эксперт.
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