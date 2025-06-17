Эксперт не исключил дальнейшее подорожание газа в Европе

Эксперт напомнил, что подобная ситуация дважды имела место в 2024 году — в апреле и октябре. В апреле максимальным значением было 370 долларов за тысячу кубометров, +10%. В октябре же, несмотря на возобновление конфликта, существенного всплеска газовых цен с оглядкой на конфликт не было.