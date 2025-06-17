Экс-замглавы МО РФ Тимура Иванова хотят обанкротить из-за долга в 175 млн рублей

Как следует из имеющихся в распоряжении ТАСС документов, после расторжения брака и раздела имущества у Иванова осталась квартира на Поварской улице площадью 300 кв. м. Эту квартиру оценил ПСБ и под ее залог выдал кредит в размере 175 млн рублей, за счет которых был куплен дом в подмосковных Раздорах с участком.
«Долг по кредиту у Тимура Вадимовича составляет в настоящее время 175 млн рублей — это и есть полная цена дома», — пояснил защитник Иванова, обвиняемого в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» и ставшего фигурантом коррупционного дела.
С марта 2025 года Иванов должен был погасить какую-то часть банковского кредита, но не смог этого сделать в связи с уголовным преследованием. «Как следствие, банк будет взыскивать долг по кредиту и процентам за счет имущества, уже арестованного в рамках уголовного дела, что стало возможным после известного определения Верховного суда РФ, вынесенного в октябре прошлого года», — резюмировал Балуев.
Ранее ПСБ попросил Арбитражный суд Москвы начать процедуру банкротства экс-замглавы Минобороны Иванова. Иск банка зарегистрирован, но дата заседания пока не назначена. По словам Балуева, планы банка начать процедуру банкротства его подзащитного связаны с обеспечительными мерами, которые были наложены, в частности, на арестованные в рамках уголовных дел активы и недвижимость Иванова и членов его семьи. Из-за ареста всего имущества и счетов кредит перестал обслуживаться.
Дела и иски
Обанкротившийся банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов и Главное управление обустройства войск, которые признаны потерпевшими по делу Иванова, поддержали в суде гражданские иски о взыскании с фигурантов более чем 4,1 млрд рублей. Подсудимые вину не признают.
В отношении Иванова возбуждено два уголовных дела. Первое — о растрате более 216 млн рублей — связано с покупкой двух паромов для Керченской переправы и с выводом свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». В рамках второго уголовного дела Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. По нему проходят заключивший сделку со следствием бизнесмен Сергей Бородин и предприниматель Александр Фомин, оба дали признательные показания и сотрудничают с СК.
Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня прошлого года стало известно о его увольнении.