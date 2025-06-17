Число «охотников за выгодой» сократится к концу года

«Успех в бизнесе — это не только деньги, сколько долгосрочные отношения. И сейчас очевидно, что рынок движется в сторону качества услуг и длительного сотрудничества между банком и клиентом, этот тренд уже необратим. Мы видим, что все больше клиентов предпочитают комплексное обслуживание: они ценят не только высокие процентные ставки, но и качество сервиса, программы лояльности, персонализированные решения. Это создает основу для взаимовыгодного сотрудничества. Как известно, доверие — самая твердая валюта», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.