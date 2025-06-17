Банкнотная грамота: россиянам запретят приобретать жилье за наличные

— Что касается приостановки регистрации прав, то здесь вопрос более серьезный, поскольку сейчас общий тренд нацелен на то, чтобы период регистрации сделок сокращался, и участники сделок к этому привыкли. Так, например, всё чаще используются нотариальные регистрации, которые позволяют сократить срок вплоть до одного дня. И если по запросу каких-либо правоохранительных органов срок будет увеличиваться на 20 дней, то это, конечно, станет неприятной неожиданностью для участников сделок и даже если после такой проверки выяснится, что всё в порядке, то другая сторона сделки может серьезно напрячься просто исходя из самого факта такой проверки, — заявил представитель бизнеса.