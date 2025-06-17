Банкнотная грамота: россиянам запретят приобретать жилье за наличные

Генпрокуратура поддержала введение запрета на сделки с недвижимостью за наличные. Ранее с такой инициативой выступили депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России». Силовики сочли, что в России сегодня распространены случаи дистанционного мошенничества, поэтому необходимо ужесточить законодательство. В том числе продлить регистрацию прав на недвижимость или приостановить ее на срок до 20 дней при выявлении признаков сомнительной сделки.
Контроль за сделками с недвижимостью
Введение запрета на проведение сделок с недвижимостью за наличные поддержали в Генпрокуратуре. Это следует из ответа первого заместителя ведомства Анатолия Разинкина зампреду комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлане Разворотневой, которая ранее выступила с законодательной инициативой по введению такого ограничения.
В документе, который есть у «Известий», сообщается, что в связи распространенностью фактов дистанционного мошенничества при сделках с недвижимостью, предложение депутатов о принятии специального закона, устанавливающего правила оказания посреднических услуг, поддерживается.
«К подлежащим нормированию вопросам возможно отнести порядок организации работы риелторов, обязательные требования к ним: наличие высшего образования, отсутствие судимости за экономические преступления и др. Поскольку ГК РФ и закон о защите прав потребителей устанавливают лишь рамочный характер возмещения ущерба пострадавшей стороне, немаловажным является определение пределов ответственности, в том числе материальной, за некачественно оказанные посреднические услуги, в результате которых участник сделки лишился жилья», — говорится в ответе Анатолия Разинкина.
В связи с этим в Генпрокуратуре считают важным изучение возможности формирования специального компенсационного фонда, с помощью которого пострадавший от действий риелторов вправе требовать возмещения ущерба. Кроме того, в документе поддерживаются изменения в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» по увеличению сроков — до 20 дней (сегодня до 10 дней через Росреестр, до 12 дней через МФЦ) или приостановке постановки недвижимости на кадастровый учет при выявлении признаков сомнительной сделки.
«При введении таких корректив возможно рассмотреть вопрос о создании интегрированной системы обмена сведениями между Росреестром и МВД для пресечения неправомерных действий при совершении подозрительных сделок», — предлагает Анатолий Разинкин.
Чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры, люди с зависимостями, психическими заболеваниями и так далее. В том числе им могут продать квартиру по заниженной стоимости, наличные могут оказаться фальшивыми. Кроме того, нет гарантии, что жилье не будет продано нескольким покупателям. Поэтому эксперты советуют производить расчеты через аккредитив или сервисы электронной регистрации.
— Законопроект о запрете сделок с жильем за наличные появился не на пустом месте. Это один из шагов по созданию в России целой системы по безопасности купли-продажи недвижимости. То, что она необходима, подтверждают печальные данные статистики, — пояснила «Известиям» автор инициативы Светлана Разворотнева.
По ее словам, в 2022 году Генпрокуратура зафиксировала более 6 тыс. преступлений, связанных с лишением граждан квартир, в 2023-м — свыше 8 тыс. Если говорить об ущербе, то он ежегодно составляет десятки миллиардов рублей и его сумма постоянно возрастает, подчеркнула депутат.
— Именно поэтому были разработаны и другие меры, направленные в том числе на правовое регулирование риелторской деятельности, а также предложена процедура заморозки средств от продажи квартир на счете продавца, чтобы предохранить его от мошеннических действий. Ведь люди, которых обманывают мошенники, начинают это понимать лишь спустя какое-то время, например, поговорив с родственниками. Но этот механизм не будет работать в случае сделок за наличные, поэтому их предлагается запретить, — пояснила депутат, отметившая, что это делает рынок продажи жилья более прозрачным и безопасным.
По ее словам, в настоящее время предложенные инициативы направлены на отзыв в правительство и заинтересованные ведомства.
«Известия» направили запрос в кабмин, Минстрой и ЦБ с просьбой прокомментировать свое отношение к предлагаемым изменениям в законодательство.
Почему люди перестанут покупать жилье за наличные
Есть смысл поддержать инициативу по запрету наличного расчета, чтобы повысить безопасность сделок, сообщил «Известиям» президент Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (АСОНО), координатор Национального объединения строителей по Сибирскому федеральному округу Максим Федорченко.
— На первичном рынке уже семь лет по ДДУ сделки совершаются только за безналичный расчет. И эта система работает успешно. Для вторичного рынка это также может стать рабочей схемой, — завил представитель отрасли.
Старший партнер сети Vysotsky Estate Сергей Смирнов, напротив, считает, что предложенная мера по запрету сделок за наличные никак не решит проблему с мошенниками.
— Надо понимать, что до сих пор часть собственников верят только в наличные. Сразу после совершения сделок они снимают эти средства с банковских счетов, а потом могут передать их мошенникам. Могу рассказать конкретный случай из практики. В прошлом году к нам пришла женщина, которая настаивала на сделке с наличными. Мы настояли на системе безопасных расчетов. Ее деньги поступили в банк, а она на следующий день пошла и сняла средства со счета и в итоге отдала их мошенникам, — пояснил представитель бизнеса.
При этом он отметил, что большая часть сделок с недвижимостью уже совершается по безналичному расчету и с уходом поколения, которое привыкло к бумажным купюрам, плавно идет к тому, что сделок за наличные не останется.
— Сегодня покупатели всё чаще используют более современные способы финансирования, такие как расчеты через аккредитивы, через специальные счета, которые открываются в банках, через депозиты нотариусов, — согласен гендиректор и управляющий партнер «Intermark Городская Недвижимость» Дмитрий Халин.
— Что касается приостановки регистрации прав, то здесь вопрос более серьезный, поскольку сейчас общий тренд нацелен на то, чтобы период регистрации сделок сокращался, и участники сделок к этому привыкли. Так, например, всё чаще используются нотариальные регистрации, которые позволяют сократить срок вплоть до одного дня. И если по запросу каких-либо правоохранительных органов срок будет увеличиваться на 20 дней, то это, конечно, станет неприятной неожиданностью для участников сделок и даже если после такой проверки выяснится, что всё в порядке, то другая сторона сделки может серьезно напрячься просто исходя из самого факта такой проверки, — заявил представитель бизнеса.
По его мнению, эта норма может достаточно болезненно ударить по рынку, в этом вопросе законодателям надо быть крайне осторожными и для ввода подобных блокировок должны быть очень серьезные основания, а не просто сомнения и подозрения, которые возникают у представителей правоохранителей.
— В какой-то мере инициатива поможет в борьбе с мошенниками, хотя мы видим, что злоумышленники тоже становятся гораздо более технологичными и, как правило, причина мошенничества состоит не в том, что в сделках использованы наличные, а в том, что в дальнейшем продавец может использовать эти деньги каким-то непостижимым для нормального разума способом, переводит их на разные счета, где дальше эти деньги теряются или же снимает их наличными и потом кому-то передает, — пояснил Дмитрий Халин.
Крупный бизнес в сфере недвижимости может быть не заинтересован в предложенных мерах, так как они замедляют процедуру продажи жилья, но нужно исходить из интересов потребителей, как более слабой стороны, считает глава Общественного совета при Роспотребнадзоре, руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
По его словам, если разумные ограничения повысят уровень безопасности, то, конечно, их следует рассматривать и принимать. Сфера недвижимости крайне чувствительна: любые ошибки или проблемы непосредственно сказываются на гражданах. С другой стороны, ужесточения не должны привести к затруднительности операций, резюмировал он.