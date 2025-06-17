Аналитики выяснили, во сколько обойдется семейная ипотека в 2025 году

Эксперты подчеркивают: семейная ипотека дает намного больше возможностей потенциальным заемщикам. Так, приобрести квартиру средней площади могут 84,31% россиян при лимите ПДН 50%, при этом 23,18% граждан находятся в наиболее комфортной зоне одобрения — с ПДН до 30%. Наиболее доступными оказываются однокомнатные квартиры — их могут позволить себе приобрести (исходя из зарплат и стандартов ПДН) почти 95% россиян, а двухкомнатные — около 42%. Трехкомнатные квартиры с помощью ипотеки смогут купить около 23% семей.