Аналитики выяснили, во сколько обойдется семейная ипотека в 2025 году

Для сравнения, ежемесячный платеж за трехкомнатную квартиру (78,1 кв. м) составит 52,2 тыс. рублей по семейной ипотеке. В то время как однокомнатная квартира (37,8 кв. м) по рыночной ипотеке будет стоить 75,8 тысяч рублей в месяц.
Льготная семейная ипотека повышает доступность жилплощади. Так, 94% населения могут получить ипотеку на однокомнатную квартиру, 42% — двухкомнатную, 23% — трехкомнатную.
Цены на недвижимость
Размеры ежемесячных выплат в рамках льготной семейной ипотеки действительно делают жилье доступнее для миллионов россиян. Согласно исследованию, 94% населения способны претендовать на ипотеку для покупки однокомнатной квартиры. Доступ к двухкомнатным апартаментам получают 42% россиян, а приобрести трехкомнатную квартиру в кредит могут позволить себе 23%.
В IV квартале 2024 года средняя цена квадратного метра по России составила 145 985 рублей (средняя арифметическая стоимость между первичным и вторичным рынками по данным Росстата). Так, приобретение однокомнатной квартиры площадью 37,8 кв. м обойдется примерно в 5,52 млн рублей, двухкомнатной — 8,45 млн рублей (57,9 кв. м), трехкомнатной — 11,4 млн рублей (78,1 кв. м). Квартира средней площади (44,8 кв. м) стоит около 6,54 млн рублей.
Первоначальный взнос для семейной ипотеки на срок 22 года и 9 месяцев (273 месяца) обычно составляет 31,92% от стоимости жилья, при условии фиксированной ставки в 6%. Для однокомнатной квартиры это значит, что покупателям потребуется единовременно внести около 1,76 млн рублей с последующим кредитом на сумму 3,76 млн рублей.
Для двухкомнатной — первоначальный взнос чуть больше 2,7 млн рублей и кредит 5,75 млн рублей, а для трехкомнатной — первый платеж почти 3,64 млн рублей и кредит на 7,76 млн рублей. Для квартиры средней площади первоначальный взнос составляет примерно 2,09 млн рублей, а основная сумма кредита — 4,45 млн рублей. Все расчеты приведены на основании данных Банки.ру за апрель 2025 года.
Доступность ипотеки
При анализе доступности ипотеки ключевая роль отведена показателю долговой нагрузки (ПДН). Если этот коэффициент не превышает 50%, вероятность одобрения кредита остается оптимальной, а при ПДН до 30% — наиболее высокой. К примеру, чтобы платить по 25,3 тыс. руб. в месяц (ипотека на однокомнатную квартиру), семье потребуется минимальный доход 51 тыс. руб. для ПДН 50% или 85 тыс. руб. для ПДН 30%.
За двухкомнатную квартиру ежемесячный платеж составит 38,7 тыс. руб., и, чтобы уложиться в лимит ПДН 50%, совокупный доход должен быть не меньше 78 тыс. руб., а для ПДН 30% — не ниже 129 тыс. руб. В случае покупки трехкомнатной квартиры платеж составит 52,2 тыс. руб.; соответственно, доход — от 105 тыс. руб. для ПДН 50% и от 174 тыс. руб. для ПДН 30%.
Квартира средней площади требует ежемесячного платежа 29,9 тыс. руб., а необходимый доход — 60 тыс. руб. (ПДН 50%) или 100 тыс. руб. (ПДН 30%). Переплата по кредиту за полный срок для однокомнатной квартира оценивается в 3,1 млн рублей, для двухкомнатной — 4,8 млн рублей, для трехкомнатной — 6,5 млн рублей, для квартиры средней площади — 4,2 млн рублей.
Эксперты подчеркивают: семейная ипотека дает намного больше возможностей потенциальным заемщикам. Так, приобрести квартиру средней площади могут 84,31% россиян при лимите ПДН 50%, при этом 23,18% граждан находятся в наиболее комфортной зоне одобрения — с ПДН до 30%. Наиболее доступными оказываются однокомнатные квартиры — их могут позволить себе приобрести (исходя из зарплат и стандартов ПДН) почти 95% россиян, а двухкомнатные — около 42%. Трехкомнатные квартиры с помощью ипотеки смогут купить около 23% семей.
Рассматривая доступность ипотеки через призму регионального разреза, Банки.ру приводит следующие цифры: для однокомнатных квартир семейная ипотека доступна в 75 регионах (ПДН до 50%), квартира средней площади — в 63 регионах, двухкомнатные доступны в 25 регионах, трехкомнатные — в 10 регионах.
Если довольствоваться более низкой долговой нагрузкой (ПДН до 30%), то купить однокомнатную квартиру возможно лишь в 19 регионах, двухкомнатную — в пяти (Москва, Камчатский край, Чукотский АО, Магаданская и Сахалинская области), а возможность покупки трёхкомнатной квартиры по семейной ипотеке остаётся только у жителей Чукотского АО.
Квартира средней площади при ПДН ниже 30% остается доступной в 10 регионах, среди которых дополнительно названы Московская, Мурманская, Тюменская области, Камчатский край и Республика Саха.
Численность населения и средний доход по регионам, на которых основаны расчеты, взяты из данных Росстата на январь 2025 года.
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