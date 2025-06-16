Юрист пояснил, кому положен сокращенный рабочий день

Во-первых, право на сокращенный рабочий день имеют несовершеннолетние. Градация идет также по возрасту. Для работников в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет — 35 часов, пояснил он.
Кроме того, сокращенная рабочая неделя положена инвалидам 1 и 2 группы — 35 часов в неделю. Для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, — не более 36 часов в неделю.
Юрист отметил, что для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, коллективным договором или трудовым договором устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами.
«Сокращенное рабочее время положено для работников определённых сфер деятельности. Так для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы», — отметил Черкасов.
Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-преподавательскому составу. Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю устанавливается старшим воспитателям.
Учителя-дефектологи и учителя-логопеды, согласно закону, должны работать 20 часов в неделю за ставку заработной платы, резюмировал юрист.
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