В России снизились средние ставки по рыночной ипотеке

Средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке за неделю с 9 по 15 июня 2025 года снизились в среднем от 0,94 п.п. до 2,2 п.п. в зависимости от сегмента, следует из аналитических данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), с которыми ознакомилась редакция.
Последний раз заметное снижение ставок (на 1,4 п.п.) по рыночной ипотеке было зафиксировано в начале апреля. Потом ипотечные ставки почти не менялись.
Как считали
Средние ставки по рыночным программам и их динамику определяют еженедельно на основе ставок предложения топ-20 банков по выдаче ипотеки.
- Согласно отчету, средневзвешенная ставка на первичном рынке за неделю снизилась на 0,94 п.п., до 25,6%.
- На вторичном рынке средневзвешенная ставка за неделю снизилась на 1,14 п.п., до 25,56%.
Уменьшение ставок произошло и в сегменте покупки и строительства загородного жилья.
- Так, средневзвешенная ставка при покупке готового дома за рассматриваемый период уменьшилась на 1,12 п.п., до 26,44%.
- По рыночной ипотеке на строительство дома средневзвешенная ставка уменьшилась еще сильнее — на 2,22 п.п., до 24,8%.
Снижение средних ставок по рыночной ипотеке за неделю произошло благодаря пересмотру ставок по ипотеке Сбербанком. С 10 июня банк уменьшил ставки по рыночной ипотеке от 2 до 3,5 п.п. в зависимости от сегмента и условий кредитования. О своем решении «Сбер» объявил сразу после понижения ключевой ставки ЦБ с 21% до 20%.
Уменьшение ставок по рыночной ипотеке также анонсировал ВТБ. Он намерен снизить ставки по рыночной ипотеке минимум на 1,5−2 п.п. Новые условия вступят в силу во второй половине июня.
Банк России 6 июня снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Аналитики, опрошенные «РБК Недвижимостью», после решения регулятора прогнозировали новый раунд снижения ставок по ипотеке. Однако пока этот процесс не окажет существенного влияния на спрос на жилье, поскольку ставки все равно остаются заградительными — выше 26%, поясняли они.