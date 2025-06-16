В России снизились средние ставки по рыночной ипотеке

Снижение средних ставок по рыночной ипотеке за неделю произошло благодаря пересмотру ставок по ипотеке Сбербанком. С 10 июня банк уменьшил ставки по рыночной ипотеке от 2 до 3,5 п.п. в зависимости от сегмента и условий кредитования. О своем решении «Сбер» объявил сразу после понижения ключевой ставки ЦБ с 21% до 20%.