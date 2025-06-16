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В Porsche рассказали, почему продолжают работать в России

Головной офис Porsche сообщил Autonews.ru, что компании не удалось реализовать три дочерние структуры в России. Немецкий автопроизводитель приостановил официальные поставки автомобилей на российский рынок в марте 2022 года.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Компания Porsche AG не покинула российский рынок из-за трудностей с реализацией активов, сообщает Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

«У Porsche AG по-прежнему есть три российских дочерних предприятия (Porsche Russia, Porsche Center Moscow, PFS Russia). Все попытки продать эти компании пока не увенчались успехом», — сообщил Autonews.ru руководитель отдела корпоративных коммуникаций Porsche AG Маттиас Раутер.

Официальные поставки автомобилей в Россию были приостановлены после начала украинского кризиса. В компании ранее отмечали, что это решение связано с «большой неопределенностью и текущими потрясениями».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»