В Porsche рассказали, почему продолжают работать в России

Компания Porsche AG не покинула российский рынок из-за трудностей с реализацией активов, сообщает Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.
«У Porsche AG по-прежнему есть три российских дочерних предприятия (Porsche Russia, Porsche Center Moscow, PFS Russia). Все попытки продать эти компании пока не увенчались успехом», — сообщил Autonews.ru руководитель отдела корпоративных коммуникаций Porsche AG Маттиас Раутер.
Официальные поставки автомобилей в Россию были приостановлены после начала украинского кризиса. В компании ранее отмечали, что это решение связано с «большой неопределенностью и текущими потрясениями».
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